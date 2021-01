Pulse Red: Microsoft stellt Xbox-Controller in neuer Farbvariante vor

Den offiziellen Xbox-Controller wird es bald in einer neuen Farbvariante geben. Ab Februar ist das Gerät in der Version "Pulse Red" verfügbar. Seit dem Launch der Xbox Series X/S wird der Controller in drei Farben an­ge­bo­ten. Das Gerät ist auch mit Windows 10 und Android kompatibel.

Rote Vorderseite, weiße Rückseite, schwarze Buttons

Käufer erhalten Gratis-Mitgliedschaft

Controller soll Anfang Februar ausgeliefert werden

Xbox

Microsoft hat die neue Farbvariante auf Xbox Wire präsentiert. Während die Vorderseite im roten Design gestaltet wurde, besitzt die Rückseite einen weißen Look. Die Trigger und But­tons besitzen ein schwarzes Aussehen. Wie üblich ist das Gerät mit Bluetooth ausgestattet. Ansonsten verfügt der Controller über alle Features, die die anderen Varianten auch bieten.Der Xbox-Controller kann nicht nur in Kom­bi­na­tion mit der Konsole, sondern auch zum Spielen auf Windows 10-PCs und Android-Geräten ver­wen­det werden.Wer die "Pulse Red"-Version des Xbox-Con­trol­lers erwirbt, bekommt beim Kauf eine zwei­wö­chi­ge Pro­be­mit­glied­schaft für den Xbox Game Pass Ultimate kostenlos dazu. Anschließend können die Nutzer ein Abonnement mit einer Laufzeit von drei Monaten für lediglich einen Euro abschließen.Die Auslieferung des neuen Xbox-Controllers soll am 9. Februar 2021 starten. In China ist der Controller schon jetzt erhältlich. Das Gerät ist hierzulande für knapp 60 Euro erhältlich und damit ähnlich teuer wie die anderen Farb­va­ri­an­ten. Die Konsole selbst ist in Deutschland zurzeit nur schwer erhältlich und bei den meisten Händlern ausverkauft.