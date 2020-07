Microsoft drängt Android-Nutzern seine Bing-Suche systemweit auf

Einigen Android-Nutzern drängt sich aktuell Microsofts Bing-Suche auf. Diese wird von der Outlook-App in das Kontext-Menü eingebaut, das bei einem längeren Drücken auf markierte Textstellen erscheint und dann weitergehende Funktionen anbietet.

Etwas aufdringlich

Die von Outlook mitgebrachte Funktion beschränkt sich keineswegs auf die fragliche Microsoft-App, sondern kommt systemweit zum Tragen. Der ohnehin dort zu findende Menüpunkt für die Websuche mit der Google-Suchmaschine wird allerdings nicht ersetzt, sondern steht parallel weiter zur Verfügung. Ansonsten finden sich in dem kleinen Kontextmenü noch die üblichen Funktionen wie Kopieren, Teilen oder Markieren, wie aus einem Bericht von Neowin hervorgeht.Die Integration der Bing-Suche wird aktuell unabhängig davon vorgenommen, ob der Nutzer sich auch für die Installation der Bing-App entschieden hat. Ferner scheinen die Redmonder erst einmal mit dem Vorgehen zu experimentieren, denn nicht alle aktuellen Outlook-Fassungen bringen die fragliche Funktionalität weg. Teils hilft auch eine Neuinstallation der App, um die Integration der Bing-Suche wieder loszuwerden.Wer ohnehin gern mit den Diensten Microsofts arbeitet, dürfte von der Neuerung recht angetan sein. Auf alle anderen kann die Sache aber auch recht aufdringlich wirken. Denn es ist eine Sache, Outlook beispielsweise als E-Mail-App für das Firmenpostfach zu installieren. Das bedeutet noch lange nicht, dass man auch gleich auf die Bing-Suche umschwenken will.Microsoft scheint hier aber wohl in der aktuellen Situation etwas Morgenluft zu schnuppern. Bisher fristet Bing weitgehend ein Nischendasein - vor allem außerhalb des US-Marktes. In der letzten Zeit widmen sich die Wettbewerbsbehörden in verschiedenen Regionen der Welt allerdings der engen Verquickung diverser Google-Dienste und es kann leicht passieren, dass eine Verzahnung zweier marktbeherrschender Produkte wie Android und Google-Suche in der bisherigen Form untersagt wird. Das könnte dazu führen, dass Microsoft mit schnellem Handeln zügig zu Marktanteilen kommen könnte.