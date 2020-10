Windows 10: Bing-Suche kann über die Registry deaktiviert werden

In der Windows-Suche werden standardmäßig auch Ergebnisse der Such­ma­schi­ne Bing angezeigt. Wer sich hiervon gestört fühlt, kann die Bing-Integration nun mit einem einfachen Trick deaktivieren. Dafür muss ein neuer Eintrag in der Registry des Betriebssystems angelegt werden.

So lässt sich die Integration ausschalten

"Computer\HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Explorer"

Während es mit der Windows 10 Version 1909 und älteren Builds des Microsoft-Be­triebs­sys­tems noch möglich war, die Bing-Integration in der Suche auszuschalten, hat Microsoft diese Option im Mai 2020 Update und in der neuen Oktober-Aktualisierung entfernt. Wie Windows Latest berichtet, gibt es nun eine neue Registry-Option, um das Feature zu deaktivieren.Um die Bing-Integration in der Windows-Suche zu deaktivieren, muss zunächst der Registry-Editor aufgerufen werden. Das ist möglich, indem "regedit" in die Suche eingegeben wird. Nun muss der Nutzer zu dem unten genannten Pfad navigieren. Womöglich muss der Ordner "Explorer" erst noch angelegt werden. In dem Verzeichnis sollte der Nutzer dann einen neuen DWORD-32-Bit-Eintrag mit der Bezeichnung "DisableSearchBoxSuggestions" erstellen. Der Wert des Eintrags lässt sich dann auf "1" setzenDer Pfad in der Windows-Registry lautet:Natürlich kann die Änderung jederzeit rückgängig gemacht werden. Hierfür muss der ent­sprech­en­de Registry-Eintrag einfach wieder gelöscht oder auf "0" gesetzt werden.Nachdem der Registry-Eintrag angelegt wurde, muss der Computer nur noch neugestartet werden. Alternativ reicht es aus, den Prozess "Suche" mit Hilfe des Task-Managers zu be­en­den. Sobald die Windows-Suche aufgerufen wird, kommen keine Bing-Ergebnisse mehr zum Vorschein. Im Startmenü werden nur noch auf dem lokalen Rechner gespeicherte Da­tei­en und Programme angezeigt. Das dürfte die Performance der Suchfunktion stark verbessern.