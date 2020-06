Bing: Suchmaschine mit bildbasierter Produktsuche ausgestattet

Microsoft hat der Bing-Suchmaschine ein neues Feature spendiert. Es ist ab sofort möglich, mit Hilfe eines Bildes nach Shopping-Ergebnissen zu suchen. Damit können Produkte schneller gefunden werden. Das bringt sowohl für die Nutzer als auch die Shop-Betreiber Vorteile mit sich.

Funktion bietet Vorteile für Händler

Bing hat die neue bildbasierte Produktsuche in einem offiziellen Blog-Eintrag beschrieben. Die Nutzer können nach einem Artikel suchen und auf das Vorschau-Bild klicken. Daraufhin kommen ähnliche Produkte zum Vorschein. Außerdem gibt es ein visuelles Suchsymbol in­ner­halb des Shopping-Suchfeldes, wo die Nutzer ein eigenes Bild hochladen oder eine Bild-URL einfügen können, um nach Produkten zu suchen.Von der bildbasierten Produktsuche können nicht nur Nutzer, die manche Produkte we­sent­lich schneller finden dürften, profitieren. Auch für Einzelhändler bringt das Feature Vorteile mit sich. Da die Auffindbarkeit der Produkte er­höht wird und die Nutzer mehr Einkäufe in kür­ze­rer Zeit tätigen können, dürfte die neue Pro­dukt­su­che den Absatz erhöhen. Auf der Ge­gen­sei­te dürften vor allem einige Großhändler, die bei einer normalen Produktsuche am schnell­sten gefunden werden, eher negative Kon­se­quen­zen erwarten. Durch die bildbasierte Pro­dukt­su­che lassen sich die Artikel schneller mit den Angeboten anderer Händler vergleichen.Derzeit steht das neue Feature hauptsächlich für die Shopping-Kategorie "Bekleidung und Schuhe" zur Verfügung. Zu einem späteren Zeitpunkt könnte die Funktion allerdings auch auf weitere Produktgruppen ausgeweitet werden. Es wäre denkbar, dass sich über die Pro­dukt­su­che bald auch Möbel, Elektronik und sonstige Haushalts-Gegenstände finden lassen.