WoW-Spieler wegen GeForce Now-Nutzung für 18 Monate gebannt

Satte 18 Monate muss ein Spieler des MMORPG World of Warcraft auf der Strafbank Platz nehmen, weil er zum Spielen den Cloud-Gaming-Dienst GeForce Now genutzt hat. Das Streaming über die Nvidia-Plattform wur­de sei­tens Blizzard verboten und ist aktuell nicht mehr möglich.

Kleiner Fehltritt vor 13 Jahren? Blizzard vergisst nichts!

Auf Reddit berichtet der WoW-Spieler "Rogtrain" von einem 18-monatigen Bann, den Bliz­zard dem Nvidia-Fan aufgebrummt hat. Grund dafür soll die Nutzung des kürzlich aus der Beta-Phase entlassenen Spiele-Streaming-Dienstes GeForce Now sein, den er nach eigenen Angaben für lediglich fünf Minuten ausprobiert hatte. Scheinbar lang genug für die Game Master von World of Warcraft , um seinen Account bis August 2021 auf Eis zu legen.Als offizielle Begründung nannte Blizzard die laut Nutzungsbedingungen untersagte "Ver­wen­dung von Bots oder automatisierter Drittanbieter-Software". Im so genannten Endbenutzer-Lizenzvertrag (EULA) wird die Nutzung von unautorisierten Cloud-Computing-Services als Verstoß aufgeführt, der mit einem solchen Bann bestraft werden kann. Nach Miss­ver­ständ­nis­sen zwischen Nvidia und Activision Blizzard wurden zudem sämtliche Titel des Entwicklers und Publishers aus der Bibliothek von GeForce Now entfernt Wer die ausgesprochene Zeitstrafe als zu hoch empfindet, der sollte wissen, dass "Rogtrain" kein unbeschriebenes Blatt zu sein scheint, son­dern von Blizzard vermutlich als Wie­der­ho­lungs­tä­ter eingestuft wird. Wie er selbst bestätigt, wurde sein Account bereits vor 13 Jahren aufgrund der "illegalen" Beschaffung von Spielwährung bei Gold-Sellern im WoW-Addon Burning Crusade zeitweilig gesperrt. Somit wurde das Strafmaß für den World of Warcraft-Spieler mit einem 18-Monate-Bann vergleichsweise hoch angesetzt.Bis jetzt sieht der Online-Support die Sperrung als ge­recht­fer­tigt an und bleibt bei seiner Ent­schei­dung. Es bleibt abzuwarten, ob die Tipps der Reddit-Community helfen, um die An­ge­le­gen­heit aufzuklären. Schließlich würde der Spieler sonst einen Großteil der kommenden Erweiterung "Shadowlands" verpassen, für die er bereits die 75 Euro teure Epic-Edition vorbestellt hatte.