WarCraft 3: Reforged - Blizzard wird von Spielern gnadenlos abgestraft

Vergangene Woche ist die Remastered-Version des Strategieklassikers Warcraft 3 erschienen und Blizzard hat es, man kann es nicht anders sagen, verkackt. Denn die Veröffentlichung und deren Umstände haben die Spieler verärgert und sie lassen dem Frust nun freien Lauf.

Auch berechtigte Kritik

Blizzard

Es ist wohl keine Frage, dass Blizzard bei Warcraft 3: Reforged in vielerlei Hinsicht unglücklich agiert hat. Dennoch ist die Neuauflage des Klassikers von 2002 (bzw. 2003, wenn man The Frozen Throne berücksichtigt) sicherlich nicht das schlechteste Spiel aller Zeiten, vielmehr handelt es sich hier um ein Abstrafen des Spiels bzw. Blizzard durch enttäuschte Gamer.Auf Metacritic hat das Spiel einen User Score von gerade einmal 0,5 von zehn möglichen Punkten. Dabei handelt es sich auch nicht um eine Aktion einer kleinen Gruppe von verärgerten Kunden, sondern um das "Feedback" von mehr als 21.000 Spielern.Die Kritiken, die es dazu gibt, gehen nicht gerade zimperlich mit Spiel und Entwickler um, es gibt aber auch erstaunlich viele, die ihre Kritik auch sachlich und ausführlich begründen. So mancher hat sich aber schlichtweg mehr erwartet und wirft Blizzard eine bewusste Irreführung vor. In älteren Trailern hat der Entwickler tatsächlich eine bessere Grafik angekündigt, ist von diesem Vorhaben dann aber (öffentlich) zurückgerudert.Den Zorn lösten aber vor allem zwei Entscheidungen aus: Denn einerseits gehören nun alle Fan-Entwicklungen wie Mods offiziell Blizzard, andererseits gibt es keine (legale) Möglichkeit mehr, Warcraft 3 in seiner ursprünglichen "klassischen" Version zu spielen.Noch hat sich Blizzard nicht dazu geäußert, das einst so respektierte Unternehmen sollte das schleunigst tun. Denn bereits der Umgang mit den Hong Kong-Protesten hat gezeigt, dass man Krisen-PR nicht beherrscht, ganz im Gegenteil.