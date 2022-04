World of Warcraft Classic: Wrath of the Lich King kommt noch 2022

Blizzard hat nicht nur Dragonflight, die nächste große Erweiterung für World of Warcraft, vorgestellt , sondern auch die Rückkehr eines beliebten klassischen Add-ons bekanntgegeben: Wrath of the Lich King Classic erscheint noch in diesem Jahr für World of Warcraft Classic.Wrath of the Lich King erschien ursprünglich im November 2008 als zweite Erweiterung für das Online-Rollenspiel. Damals konnten Spieler erstmals das eisige Northrend erkunden und sich schließlich dem Lichkönig Arthas entgegenstellen. Die Erweiterung bringt die erste Heldenklasse Todesritter, los geht es dabei auf Stufe 55, die Obergrenze ist bei 80 angesetzt. Der Dungeon-Finder ist in der Neuauflage jedoch nicht mehr enthalten. Begleitet wurde die Ankündigung von einem Trailer.Wrath of the Lich King Classic soll 2022 innerhalb von World of Warcraft Classic starten, ein genaues Datum gibt es hierfür allerdings noch nicht. World of Warcraft Classic kann mit einem vorhandenen WoW-Abonnement gespielt werden, zusätzliche Kosten fallen dabei keine an. Interessierte können sie schon jetzt für den Betatest anmelden