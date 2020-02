Unerwartet: Activision Blizzard entfernt alle Spiele aus GeForce Now

Gerade erst verließ GeForce Now seine langwierige Beta-Phase, schon muss Nvidias Spiele-Streaming-Dienst eine erste Pleite hinnehmen. Unerwartet beendet Publisher Activision Blizzard die Zusammenarbeit und zieht sich mit sämtlichen Games aus dem Cloud-Gaming zurück.

Ist ein neuer Deal mit Stadia oder xCloud der Grund?

Activision Blizzard

Aus bisher ungeklärten Gründen steigt der US-amerikanische Publisher und Entwickler Activision Blizzard aus dem Streaming-Geschäft aus und lässt alle seine Spiele von der erst kürzlich für die breite Masse geöffneten Nvidia GeForce Now-Plattform entfernen. Das gab der Chiphersteller in einem offiziellen Community-Beitrag am gestrigen Abend bekannt. Beliebte Titel wie Overwatch, World of Warcraft (WoW), Call of Duty Modern Warfare und Diablo 3 können ab sofort nicht mehr über das Nvidia-Portal auf Windows-PCs, Macs, Android-Tablets und Smartphones gestreamt werden.Es bleibt offen, ob ein Deal mit Konkurrenten wie Google Stadia oder Microsoft xCloud dazu geführt haben könnte, sich gegen Nvidias Spiele-Streaming-Dienst zu entscheiden. Im Ge­gen­satz zu vergleichbaren Plattformen gewährt GeForce Now Spielern die Möglichkeit bereits vorhandene Titel aus Bibliotheken wie Steam , Uplay, Origin und einst auch Battle.net zu übernehmen, anstatt diese in einem separaten Store erneut kaufen zu müssen. Zudem steht neben einer kostenpflichtigen Mitgliedschaft (5,49 Euro / Monat) ein Gratis-Zugang bereit, um den Service mit leichten Einschränkungen auf die Spieldauer pro Session auszuprobieren.Unabhängig vom gewählten Tarif bietet Nvidia GeForce Now das Streaming von Spielen in einer 1080p-Auflösung (FullHD) bei bis zu 60 FPS an. Dafür empfiehlt der Chiphersteller eine Internetanbindung von 25 MBit/s oder mehr. Ab 15 MBit/s ist bereits die Übertragung im nie­dri­ger auflösenden 720p-Format möglich. Wer sich für das aktuelle Gründer-Paket ent­schei­det, hat zudem Zugriff auf Games, die von Nvidias RTX-Technik (Raytracing) profitieren, kann länger und schneller spielen. Dafür sorgen die GFN-Server, die laut Nvidia mit Intel-Prozessoren und optimierten GeForce RTX 2080-Gra­fik­kar­ten ausgestattet sind.