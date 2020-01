Epic Games Store nach einem Jahr mit Nutzerzahl auf Steam-Niveau

Spiele-Entwickler Epic Games schaut zurück auf einen erfolgreichen Start für den Epic Games Store. Auch wenn es viele Kritiker gibt und wenige damit rechneten, dass Epic dem Steam-Store eine echte Konkurrenz werden könnte, sieht es nun ganz anders aus.

Die erfolgreichesten Spiele

Weitere plattformübergreifende Games

Zumindest nach dem ersten Bilanz-Überschlag von Epic Games selbst . Laut dem Gaming-Unternehmen hat das erste Jahr dem Store 108 Millionen PC-Nutzer beschert, dazu satte 680 Millionen Dollar, die die PC-Spieler im Store ausgegeben haben. Bei den Nutzern stammen übrigens rund 6 Prozent aus Deutschland. Damit liegt der neue Store bereits auf Steam-Niveau, zumindest nach den letzten bekannten Zahlen von Steam-Betreiber Valve. Da hieß es, Steam habe rund 90 Millionen Nutzer.Zu dem Erfolg haben besonders die Titel World War Z, Satisfactory, Dauntless, Untitled Goose Game, The Outer Worlds, Borderlands 3, Division 3, Metro Exodus und Control beigetragen, sie waren die beliebtesten auf der neuen Plattform.Ein Rezept für den Erfolg: Epic gewährt bis zu 88 Prozent Umsatzbeteiligung, was den Store für Entwickler attraktiv macht und so zum schnellen Wachstum beigetragen hat. Gleiches gilt für die kostenlosen Spiele, die Epic mittlerweile im Wochentakt verteilt. Rund 200 Millionen Downloads der zeitweisen Gratis-Spiele vermeldet der Store.Epic unterstützt Entwickler zudem auch beim Support plattformübergreifender Spiele mit den Tools, die das Unternehmen selbst für Fortnite entwickelt hatte. Dies umfasst Online-Spiele über Plattformen wie PC, Mac, PlayStation, Xbox, Switch, iOS und Android. "Dauntless von Phoenix Labs ist das erste Spiel eines Drittherstellers, das über einen Support von Epic für PC, PlayStation, Xbox und Switch verfügt", so Epic. In diesem Jahr sollen noch weitere plattformübergreifende Spiele in den Epic Games Store kommen.