Epic Games zeigt kommende Spiele-Highlights mit der Unreal Engine

2020 ist da und hält für Gamer einige interessante neue Spiele bereit. Viele davon werden mit der Unreal Engine entwickelt und zaubern so beeindruckende Grafiken auf den Bild­schirm. Eine Auswahl der potentiellen Hits des Jahres (und darüber hinaus) fasst Epic Games noch einmal zusammen.Dazu zählen etwa die aufwendig überarbeiteten Neuauflagen der Rollenspiel-Klassiker Final Fantasy 7 und Trials of Mana. Auch das Jump and Run Psychonauts 2 soll 2020 endlich erscheinen - rund 15 Jahre nach dem ersten Teil. Weitere bevorstehende Unreal-Engine-Titel sind etwa der finstere Shooter Witchfire, das bunte Teamspiel Bleeding Edge oder das VR-Abenteuer The Walking Dead: Saints & Sinners.Ende des Jahres gehen schließlich die PlayStation 5 und die Xbox Series X an den Start. Für Sonys Konsole wurde der Titel Godfall vom Entwickler Gearbox Software angekündigt, auf Microsofts neuer Plattform dürfte hingegen zeitnah das exklusive Senua's Saga: Hellblade 2 erscheinen.