EA erhöht Preise einiger Steam-Spiele und das ziemlich unverschämt

Electronic Arts hat lange Zeit sein exklusives Origin-Süppchen gekocht, doch im Herbst des vergangenen Jahres gab man die Rückkehr auf Steam bekannt. Das freute sicherlich viele PC-Spieler, doch EA wäre nicht EA, wenn man nicht auch hier ein Fettnäpfchen fände.

Origin gegen Steam

EA ist dieser Tage wieder auf Steam zurück und das ist an sich auch erfreulich. Denn die Steam-Nutzer freuen sich stets, wenn sie auf der weltgrößten PC-Distributionsplattform eine entsprechend große Auswahl haben. Doch Electronic Arts hat die Rückkehr auf Steam offenbar dazu genutzt, die Preise einiger Spiele signifikant zu erhöhen.Wie PC Gamer unter Berufung auf einen Redditor namens MJuniorDC9 berichtet, hat EA die Preise vieler Games in den vergangenen Tagen stark erhöht, teilweise handelt es sich um eine Verdopplung, teilweise geht es sogar noch weiter rauf. Ein Beispiel ist Sim City 4: Deluxe Edition, ein Spiel das immerhin schon 16 Jahre auf dem Buckel hat. Diese Version kostete bisher 9,99 Euro, derzeit bezahlt man dafür auf Steam 19,99 Euro.Im Fall von Sim City 4: Deluxe Edition sowie den meisten anderen Spielen kommt hinzu, dass das Spiel auf Origin nach wie vor zum "alten" Preis von rund zehn Euro zu haben ist. Es ist zwar nachvollziehbar, dass EA seine eigene Plattform Origin bevorzugt behandelt, eine derartige Preiserhöhung lässt aber nur den Schluss zu, dass man Steam-Nutzer entweder bestrafen oder melken will.Dazu kommt allerdings auch noch, dass die Preiserhöhungen je nach Region und Währung unterschiedlich sind. In einem anderen Fall muss man sich indes die Frage stellen, ob der- oder diejenige, die bei EA für die Preisgestaltung verantwortlich ist, eine Ahnung von Spielen hat: Denn für Crysis 2: Maximum Edition, also ein Spiel, das 2011 erstmals erschienen ist, 30 Euro zu verlangen, ist schon einigermaßen gewagt oder frech - das Spiel gibt es über unseren Preisvergleich für deutlich unter zehn Euro (auf Origin für 20 Euro).