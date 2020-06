Windows Password Recovery Tools - Tools zum Passwörter auslesen

(Fast) jedes Passwort auslesen

Hilfe bei vergessenen Anmeldedaten

Egal ob E-Mail, Chat oder soziales Netzwerk: Wenn es um den Schutz persönlicher Daten geht, sollte man stets sichere und einzigartige Passwörter wählen. Da kann es schnell pas­sie­ren, dass man den Überblick verliert und auf einmal selbst vor verschlossenen digitalen Türen steht. Zum Glück gibt es verschiedene Notfallschlüssel-Tools, die die vergessenen Passwörter wieder auslesen können. Mit den "Windows Password Recovery Tools" (Juni 2020) bietet Nirsoft ein praktisches Paket mit gleich mehreren dieser Programme an.Alle Programme können direkt nach dem Ent­pa­cken der ZIP-Datei gestartet werden, eine In­stal­la­tion ist somit nicht notwendig. Ganze 18 Tools umfasst das Paket, mit denen sich die Kenn­wör­ter aus vielen bekannten Windows-Programmen wiederherstellen lassen. Mit "IE PassView", "PasswordFox", "ChromePass" sowie "OperaPassView" sind zum Beispiel Anwendungen enthalten, die die Passwörter der entsprechenden Webbrowser offenlegen.Weitere Tools agieren bei Ihren Messenger- und E-Mail-Programmen als Schlüsseldienst oder zeigen die Kennwörter von Dialup-Verbindungen, Netzwerkfreigaben oder Remote-Ver­bin­dun­gen an. "BulletsPassView" verrät Ihnen sogar, welche Zeichen sich hinter den Kreisen in Eingabefeldern von Windows-Programmen verstecken. Eine Übersicht aller in den "Windows Password Recovery Tools" enthaltenen Programme finden Sie auf der Seite des Herstellers.Die " Windows Password Recovery Tools" lesen Passwörter zuverlässig aus zahlreichen Windows-Programmen aus. In unserem Artikel " Ausgesperrt? Verlorene Passwörter einfach auslesen! " stellen wir Ihnen die einzelnen Programme des Paketes noch einmal ein wenig ausführlicher vor.Bitte beachten Sie, dass einige der in dem Paket enthaltenen Tools aufgrund ihrer Natur von Ihrem Virenscanner als Malware erkannt werden könnten. Bei diesen Warnungen handelt es sich jedoch um Fehlalarme oder sogenannte "False Positives", wie Nirsoft auf sei­ner Website betont. Zum Entpacken des heruntergeladenen Archivs müssen Sie das Passworteingeben.