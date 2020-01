3DMark - Der ultimative DirectX-Grafik-Benchmark

Umfassendes Test-Tool

Gutes Gratis-Grafik-Benchmark-Tool

Wer genau wissen will, was sein System leisten kann, der greift zu einem entsprechenden Benchmark-Programm. Das seit 1999 in der Entwicklung befindliche Programm 3DMark (Version 2.11.6857) zählt zu den beliebtesten Tools, um die Leistungsfähigkeit der verbauten Hardware zu überprüfen.Die in PCs verbaute Hardware kann sich extrem in Sachen Leistung unterscheiden. Aus diesem Grund bringen die Entwickler von 3DMark gleich drei unterschiedliche Benchmarks in ihrem Test-Tool zusammen. So soll garantiert werden, dass Nutzer unterschiedlicher Systeme jederzeit auf den zu ihrer Hardware passenden Test zugreifen können.Unter der Überschrift "Ice Storm" findet sich dabei ein Benchmark, der für eher leistungs­schwache Geräte entwickelt wurde. So lässt sich überprüfen, wie viel Power Windows-Tablets, Netbooks sowie Einsteiger-PCs bereitstellen. Der Benchmark "Cloud Gate" ist vor allem für Mittelklasse-PCs und Notebooks gedacht. Will man Gaming-PCs und anderen High-End-Rechnern richtig einheizen, greift man zum Fire-Strike-Benchmark."Sky Diver" wurde für Gaming-Laptops und Mittelklasse-PCs entwickelt, der auf DirectX 11 basierende Test prüft gleichermaßen Grafikkarten, mobile GPUs und integrierte Grafik­lösungen. "Fire Strike" richtet sich vor allem an Besitzer von High-End-Systemen und bringt sogar modernste Grafikkarten an ihre Leistungsgrenze."Time Spy" ist ein DirectX-12-Test für Gaming-PCs mit Windows 10 und unterstützt selbst moderne Features wie Asynchronous Compute, explizite Multi-Adapter und Multi-Threading. Der neueste Benchmark in der Software ist "Night Raid", der speziell für Laptops und Tablets mit integrierter Grafik entwickelt wurde und der ebenfalls auf DirectX 12 basiert. Unter anderem unterstützt er Always Connected PCs mit Windows 10 on ARM.In der hier zum Download angebotenen kostenlosen Version von 3D Mark können alle beschriebenen Benchmarks genutzt werden. Einige Einstellungsmöglichkeiten stehen aber nur in den kostenpflichtigen Versionen 3DMark Advanced und Professional zur Verfügung. Die wohl wichtigste Einschränkung der Gratis-Version: Benchmark-Ergebnisse werden hier nicht direkt im Programm, sondern online ausgegeben. Außerdem ist ein PCIe-Test enthalten, der die verfügbare Bandbreite für die Grafikkarte misst (PCIe 4.0).In der kostenpflichtigen Advanced Edition steht ein Test zur Verfügung, der den API-Overhead von DirectX 11, DirectX 12 und AMDs Mantle vergleicht und so zeigt, welche Performance-Vorteile die beiden modernen Programmier­schnitt­stellen in künftigen Spielen gegenüber DirectX 11 bringen können. Für den DirectX-12-Test wird Windows 10 (Build 10041 oder höher) benötigt, für den Mantle-Test eine kompatible AMD-Grafikkarte.3DMark gehört schon seit Jahren zu den bekanntesten Tools im Grafik-Benchmark-Bereich. Dabei wird die Hardware mit verschiedenen Grafik- und Physik-Tests an ihre Grenzen gebracht. Wer sich einen groben Überblick wünscht, wie viel Power der eigene PC bereitstellt, wird auch mit der kostenlosen Version zufrieden sein. Die Advanced Edition mit uneingeschränkten Einstellungsmöglichkeiten ist ab 24,99 Euro zu haben.