Universal USB Installer - Bootfähige USB-Speichermedien erstellen

Mit dem kostenlosen und portablen Universal USB Installer in der aktuellen Version 1.9.9.1 lassen sich ganz einfach USB-Sticks und Co. bootfähig machen, beispielsweise für die Installation von Betriebssystemen oder die Nutzung eines Live-Betriebssystems. Benötigt wird hierfür lediglich ein geeignetes ISO-Image des gewünschten Systems. Das Tool selbst funktioniert ab XP sowie mithilfe der Wine-Laufzeitumgebung auch unter Linux.Nach dem Programmstart muss aus einer Liste das zu installierende Betriebssystem ausgewählt werden. Unterstützt werden zahlreiche Linux-Distributionen sowie Windows Vista, 7 oder 8 und auch einige Live-Antivirenlösungen. Für einige Systeme bietet der Universal USB Installer auch Download-Links an, falls noch nicht die passende ISO-Datei vorhanden ist. Deren Speicherpfad muss im nächsten Schritt angegeben werden.Zu guter Letzt wird das zu beschreibende Speichermedium ausgewählt, welches mit den Dateisystemen FAT16, FAT32 oder NTFS formatiert und mittels Master Boot Record partitioniert sein muss, da die GUID-Partitionstabelle nicht unterstützt wird. Nach dem Klick auf "Create" erledigt das kleine Programm selbsttätig seine Arbeit. Anschließend sollte direkt vom Stick gebootet werden können. Hierfür muss das Speichermedium über das BIOS an die erste Stelle der Boot-Reihenfolge gesetzt werden.Mit dem Universal USB Installer lässt sich im Handumdrehen ein bootfähiges USB-Medium erstellen. Praktisch ist vor allem das Vorhandensein vieler Download-Links, um benötigte ISO-Images direkt herunterzuladen, falls die gewünschte Abbilddatei noch nicht vorhanden ist. Als Alternativen mit vergleichbaren Funktionen wie beim Universal USB Installer gibt es beispielsweise UNetbootin WinSetupFromUSB oder speziell für Live-Linux-Systeme das Multiboot-Tool YUMI