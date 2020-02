CDBurnerXP - CDs, DVDs und Blu-rays brennen

Digitales Brenneisen

Gutes kostenloses Brennprogramm

Auch wenn dieses Programm die nicht ganz so frische Windows Version XP im Namen trägt, bietet der CDBurnerXP 4.5.8.7128 alle Grundfunktionen, die man braucht, um Dateien in ISO-Images umzuwandeln und auf CDs, DVDs, HD-DVDs und Blu-rays zu brennen.Das Programm macht es dem Nutzer dabei sehr leicht, beispielsweise aus einem Musikarchiv eine Song-Zusammenstellung in ein ISO-Image umzuwandeln und diese dann, ohne weitere Umwege, auf den entsprechenden runden Datenträger zu brennen. Die Anwendung bietet dabei verschiedene von anderen Brennprogrammen bekannte Optionen, die es unter anderem erlauben, Audio-CDs beispielsweise mit oder ohne Lücken zwischen den Titeln festzuhalten.Um Musik und auch alle anderen Arten von Dateien für den Brennvorgang vorzubereiten, können diese entweder mit dem mitgelieferten Dateimanager ausgewählt oder per Drag-and-drop direkt aus dem Explorer hinzugefügt werden. Das Programm kann diese Vorlage dann neben ISO-Images auch in bootfähige Medien umwandeln. Nach dem Brennvorgang kann die Anwendung das Ergebnis automatisch auf Fehler überprüfen.Weitere Funktionen wie die Unterstützung der LightScribe-Technologie von HP sowie die Möglichkeit, zur aktuellen CD passende Cover zu drucken, machen CDBurnerXP zur umfassenden kostenlosen Lösung für alle Brennangelegenheiten. Das Programm setzt dabei voraus, dass mindestens der Windows Media Player in der Version 9 und Microsoft.NET Framework 2.0 auf dem System installiert sind.Unter Windows gibt es viele verschiedene Möglichkeiten, Dateien auf einem Datenträger zu übertragen. Mit CDBurnerXP bekommt man kostenlos alle Werkzeuge geliefert, die für das Verwalten und Brennen von Dateien auf CDs, DVDs, HD-DVDs und Blu-rays nötig sind.Die angebotene Version ist AdWare-Frei, also ohne OpenCandy.