LicenseCrawler - Seriennummern auslesen

Schlüssel wiederfinden

Fazit: Praktischer Software-Schlüssel-Dienst

Will man eine Software neu installieren, kommt man ohne Lizenzcode oder Seriennummer meist nicht weit. Diese gehen aber gerne mal im Laufe der Zeit verloren. Der LicenseCrawler 2.1 (Build 2410) liest alle Registrierungsdaten von Programmen aus, die in der Windows-Registry hinterlegt sind.Egal, ob man ein System komplett neu aufsetzen will, oder nur eine Software neu aufspielen möchte: Die wenigsten Nutzer haben alle Seriennummern immer zur Hand - und ohne das richtige Werkzeug, lassen sich diese nur mit großer Mühe manuell in den Tiefen des Systems ausfindig manchen.Genau hier soll LicenseCrawler sozusagen als unkomplizierter Schlüsseldienst behilflich sein. Das kleine Programm klinkt sich in die Registry-Datei von Windows ein und durchforstet diese automatisch nach allen Registrierungsdaten, die von Programmen hinterlegt wurden. Ist dieser Scan-Vorgang abgeschlossen, kann der digitale Schlüsselbund in Form einer TXT-Datei ab­ge­spei­chert werden.Besonders praktisch: Da der LicenseCrawler eine portable Software ist, kann dieser ohne Installation einfach von einem Speichermedium, wie beispielsweise einem USB-Stick, ausgeführt werden. Das hilft auch, wenn man ein System ganz neu aufsetzen will. In diesem Fall kann das kleine Tool beispielsweise einfach mit auf eine bootfähige CD gespeichert werden.Die Suche nach Lizenzcodes und Seriennummern ist ohne Hilfsmittel zeitraubend und an­stren­gend. LicenseCrawler löst dieses Problem mit einer einfachen Software - zumindest, solange die Programme ihre Registrierungsdaten in der Windows Registry hinterlegt haben. Der LicenseCrawler steht kostenlos zum Download bereit.Während bei anderen kostenlosen Programmen gerne mal Drittanbieter-Software den Weg auf das System findet, hat der Entwickler des LicenseCrawlers eine andere, char­mante Bitte an die Nutzer: Jeder, der die Software verwendet, soll diesem ein Bild seiner Heimatstadt schicken - natürlich auf freiwilliger Basis.Alternativ steht im WinFuture-Download-Center auch noch das kleine Programm Magical Jelly Bean Keyfinder kostenlos zum Download bereit, das laut dem Entwickler Schlüssel von mehr als 300 Programmen erkennt.