PureSync - Dateien synchronisieren und Backups erstellen

Alles Nötige sichern

Ein Muss für Synchronisation und Datenabgleich

Mit dem für Privatanwender kostenlosen PureSync 6.2.2 lassen sich Dateien sowie Ordner abgleichen und dementsprechend zwischen verschiedenen Geräten synchronisieren. Das nützliche Programm bietet im Detail aber noch einige weitere brauchbare Features.PureSync bietet eine aufgeräumte Oberfläche und für viele der Operationen einen Assistenten. Beim Synchronisieren oder auch der bloßen Dateiübertragung werden lokale sowie externe Laufwerke und auch Netzlaufwerke unterstützt. Teilweise besteht auch Support für MTP-Geräte sowie über Zusatz-Software für WebDAV.Dateien und Verzeichnisse lassen sich unter anderem nach Datum, Name oder auch Inhalt vergleichen. Die Konflikterkennung schlägt an, wenn Dateien auf beiden Seiten seit der letzten Synchronisation verändert wurden und bietet entsprechende Lösungen an. Vordefinierte Ordner oder das Anpassen der Verzeichnisnamen erleichtern das Übertragen von Dateien.Neben diversen Filtermöglichkeiten stehen auch verschiedene Löschoptionen, beispielsweise nach Dateinamenerweiterung, zur Verfügung. Optional lassen sich viele der Arbeitsschritte in zeitlichen Intervallen oder bei bestimmten Ereignissen wie der An- respektive Abmeldung abwickeln. Mit an Bord sind auch eine Unicode-Unterstützung und Integration in das Kon­text­menü des Explorers, um Vergleiche und Synchronisationen schnell anzustoßen.Auf diese Funktionen mit weiteren Anpassungsmöglichkeiten fußt auch die Backup-Funktion von PureSync. Darüber hinaus gibt es mit Foto-Sync ein praktisches Feature für Digital­kameras: Der Datenabgleich geschieht automatisch, sobald die Kamera mit dem PC ver­bunden wird. Zudem werden nur die Fotos seit dem letzten Abgleich übertragen, während optional bereits kopierte, aber lokal gelöschte, nicht erneut kopiert werden. Das Einordnen der Fotos in Unterordner geschieht außerdem nach dem Aufnahmedatum anstatt des Datums des Abgleichs.PureSync ist ein überaus nützliches Programm zum Datenabgleich sowie für Backups und für den Hausgebrauch dazu noch vollkommen kostenlos. Egal ob man den Datenbestand von Desktop-PC und Notebook synchronisieren oder einfach nur regelmäßig eine Sicherung auf einer externen Festplatte vornehmen will: PureSync hält alle benötigten Werkzeuge bereit.Einige Zusatzfunktionen wie etwa Unter­stützung für FTP-Server oder das Kopieren von geöffneten Dateien sind aber dennoch nur in der Professional-Edition des Programms enthalten, welche auf der Herstellerseite für derzeit 24,95 Euro zu haben ist.Einen Überblick zu den Änderungen in der jeweils aktuellsten Version von PureSync gibt es ebenfalls auf der offiziellen Webseite.