EaseUS Partition Master Download - Partitionierungstool

EaseUS Partition Master Download

Easeus Partition Master Free nutzen

Guter Partition Manager

Mit dem Download des EaseUS Partition Master erstellen, löschen oder verwalten Sie Par­ti­tionen auf Festplatten und weiteren angeschlossenen Datenträgern.Beispielsweise können mit der Software auch Partitionen ohne Datenverlust zusammengefügt oder ganze Laufwerke geklont werden. Derzeit steht die Software in der Version 17.6 zum kostenlosen Download bereit.Der EaseUS Partition Master unterstützt die Betriebssysteme Windows 11 Windows 10 , 8, 7, Vista und XP (jeweils 32-Bit/64-Bit). Während der Installation muss zwingend eine aktive Verbindung zum Internet bestehen, damit die benötigten Dateien heruntergeladen werden können.Partitionen können in vielen Situationen praktisch sein - beispielsweise, um das Betriebssystem unabhängig vom Rest des Systems auf einem eigenen Teil der Festplatte abzulegen. EaseUS Partition Master ist eine kostenlose Software, die die Verwaltung dieser Speicherabschnitte erleichtern soll.Zunächst erlaubt es das Programm, Festplatten in verschiedene Partitionen aufzuteilen. Dabei ist es unter anderem auch möglich, ausgewählte Partitionen zu verstecken und die Festplatte vor der Unterteilung mit einem Analyse-Tool auf fehlerhafte Sektoren zu un­ter­su­chen. Eine Defragmentierungs-Funktion schafft freien Speicherplatz, indem sie Daten neu ordnet.Darüber hinaus können mit Partition Master Partitionen verschoben oder ganz gelöscht wer­den. Die Software macht es auch möglich, die Größe von bereits vorhandenen Partitionen im Nachhinein zu verändern. Sollen ursprünglich getrennte Festplattenbereiche wieder zu­sam­men­ge­führt werden, erlaubt das Programm das Zusammenführen ohne Datenverlust.Auf der Suche nach einer kostenlosen Lösung zur Verwaltung von Partitionen ist Partition Master definitiv einen genaueren Blick wert. Von der Erstellung über die Modifikation bis hin zur Zusammenlegung von Partitionen bringt das Programm alle Werkzeuge mit, die man beim Umgang mit Festplatten benötigt.