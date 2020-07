EasyUEFI - EFI/UEFI Boot-Einstellungen verwalten

Boot-Einträge unter Windows verwalten

Die Systemvoraussetzungen

Wer ein modernes Mainboard mit dem BIOS-Nachfolger EFI beziehungsweise UEFI besitzt, kann mit dem kostenlosen EasyUEFI 4.2 die Boot-Optionen direkt unter Windows verändern, ohne dafür den Rechner neustarten zu müssen. Auch fehlerhafte Einträge lassen sich mit dem Tool reparieren.Das Hauptfenster von EasyUEFI zeigt die gefundenen Boot-Einträge in der aktuell festgelegten Reihenfolge, Detailinformationen sowie die vorhandenen Festplatten und Partitionen an. Es lassen sich neue Einträge anlegen sowie vorhandene bearbeiten oder löschen. Die Boot-Reihenfolge kann verändert werden, ferner ist es möglich, die bestehenden Einträge zu sichern und zu einem späteren Zeitpunkt wiederherzustellen. Ebenfalls kann eine einmalige Boot-Option für den nächsten Systemstart ausgewählt werden.Darüber hinaus kann EasyUEFI auch bootfähige Windows-PE-Abbilder erstellen und diese dann auf einen USB-Datenträger kopieren. Alternativ ist es möglich, das Abbild mit einer geeigneten Software wie beispielsweise Nero oder CDBurnerXP auf eine CD oder DVD zu brennen. Mit einem auf diese Weise erstellten Medium können dann beschädigte EFI/UEFI-Einträge repariert werden, die das Hochfahren des Rechners verhindern.Unterstützt werden die Host-Betriebssysteme Windows Vista, 7, 8, 10, 2008, 2012 und 2016, jedoch gilt zu beachten, dass das Erstellen bootfähiger PE-Datenträger unter Windows Vista nicht möglich ist. Als Ziel-Betriebssystem arbeitet die Software mit Windows und Linux zusammen.Neben der kostenlosen Version kann EasyUEFI auch in zwei erweiterten Editionen erworben werden. Die Professional-Version lässt sich dann unter anderem über die Kommandozeile bedienen und unterstützt Enterprise-Versionen des Betriebssystems. Nach dem Erwerb einer Enterprise-Lizenz können zudem Server-Versionen von Windows eingesetzt werden. Einen genauen Vergleich finden Sie beim Hersteller.Das Setup-Tool überprüft, ob Sie ein unterstütztes EFI/UEFI-basiertes Betriebssystem verwenden. Ist dies nicht der Fall, wird die Installation abgebrochen.