EaseUS Todo Backup Free - Kostenloses Backup-Tool für Windows

Jeder Computernutzer kennt das: Ohne Backup kommt nach dem Datenverlust meist nur noch der große Frust. Windows macht seit der Version 8 eine Sicherung der Dateien recht einfach. Die kostenlose Software Easeus Todo Backup 12.5 kann den Daten-Security-Job allerdings noch umfassender erledigen.Die Grundfunktion des Programms ist dabei relativ schnell erklärt: Mit Easeus Todo Backup lassen sich unkompliziert und schnell Backups der gewünschten Festplatte oder Partition er­stel­len. Werden diese Inhalte beschädigt, kann mit dem Programm auch die Wiederherstellung durch­geführt werden.Dem Nutzer steht dabei frei, seine Sicherungs­dateien entweder auf einer externen Festplatte abzulegen oder direkt auf CD/DVD zu brennen. Besonders praktisch: Mit dem Programm kann auch eine Boot-CD erstellt werden, die bei einem Totalausfall die schnelle Wiederherstellung des Urzustandes erleichtern kann. Alternativ ist es auch möglich, die entsprechenden Dateien in einem Cloudspeicher zu hinterlegen.Neben der umfassenden Sicherung ganzer Festplatten und Partitionen können mit Easeus Todo Backup auch einzelne Dateien, spezielle Dateitypen oder einzelne Verzeichnisse vor dem digitalen Nirvana geschützt werden. Das Programm macht es dabei auch möglich, Dateien automatisch abzusichern, sobald sich diese verändert haben. Auf Wunsch wird man über jedes Backup per E-Mail informiert.Auf der Suche nach dem richtigen Backup-Programm sollten Windows-Nutzer auf jeden Fall einen Blick auf das Easeus Todo Backup Tool werfen. Neben den in Windows ent­hal­te­nen Bordmitteln bietet die Software viele Möglichkeiten, wichtige Inhalte zuverlässig vor Verlust zu schützen.Neben der kostenlosen Version für Privatanwender wird Todo Backup in weiteren kostenpflichtigen Varianten angeboten, die es beispielsweise ermöglichen, die Wie­der­her­stel­lung auf anderen Systemen durchzuführen oder ein spezielles Outlook-Backup zu erstellen.