Personal Backup - Datensicherungen erstellen

Sichern und wiederherstellen

Steuerzentrum & Echtzeitsicherungen

Mit dem kostenlosen Personal Backup in der aktuellen Version 6.1 lassen sich volle, inkrementelle und differenzielle Sicherungen von persönlichen Dateien oder Programmdaten anfertigen, was wahlweise automatisiert vonstattengehen kann. Die Backups können zudem komprimiert und verschlüsselt werden. Laut Entwickler eignet sich das Programm allerdings nicht für Windows-Systemdateien.Ein Assistent für das Erstellen der Sicherungsaufträge erleichtert unerfahrenen Nutzern den Umgang mit dem Programm, wobei unter anderem Angaben zu Speicherort sowie Zielverzeichnis der Dateien und Ordner zu machen sind. Erfahrene Anwender hingegen können die Backups auch frei per Hand konfigurieren, wobei sich beliebig viele, individuelle Aufträge anlegen lassen. Bis zu sechzehn automatische Backups zu verschiedenen Zeiten oder beim An- und Abmelden von Windows können angelegt werden.Neben der Sicherung auf ein lokales Laufwerk unterstützt die Freeware auch FTP- sowie FTPS-Verbindungen und bietet darüber hinaus viele weitere Einstellmöglichkeiten: So lässt sich beispielsweise entweder eine 1:1-Kopie von Dateien und Ordnern anfertigen oder ins gzip-Format komprimieren, wobei die originale Verzeichnisstruktur wahlweise mit Laufwerkskennung beibehalten wird. Die optionale AES-Verschlüsselung versieht Backups mit einem Passwortschutz und auf Wunsch lassen sich zur besseren Übersichtlichkeit Zeitstempel in Dateinamen einfügen.Die Restore-Funktion sorgt dafür, dass die gesicherten Dateien bei einer Wiederherstellung wieder ordnungsgemäß an ihrem Platz landen, wobei die Möglichkeit besteht, einzelne Dateien über einen Auswahldialog individuell aus­zu­wählen. Ein Protokoll-Feature mit optionaler E-Mail-Benachrichtigung hilft derweil, den Überblick über die Backups zu wahren.Personal Backup bietet außerdem verschiedene Dateifiltereinstellungen für Dateinamen, Attribute, Alter sowie Größe und kann Backup-Verzeichnisse mit dem Originalverzeichnis synchronisieren.Seit der Version 6.0 enthält Personal Backup ein zusätzliches Steuerzentrum, das einen schnellen Überblick zu wichtigen Informationen wie erstellten Backup-Aufträgen oder zu­ge­hö­ri­gen Details ermöglicht. Auch lassen sich von hier Änderungen an den Einstellungen vornehmen und Aktionen wie etwa Backups oder Datenwiederherstellungen direkt durch­führen. Ebenfalls neu ist das Zusatzprogramm PbMon, das Echtzeitbackups zusätzlich zu den geplanten Datensicherungen ermöglicht.Alternativen zu Personal Backup, die sich auch zum Sichern von Windows-Dateien eignen, gibt es beispielsweise mit Easeus Todo Backup Free oder Paragon Backup & Recovery 2014 Free