Macrium Reflect - Kostenloses Backup-Tool zum Festplatten klonen

Backup leicht gemacht

Zuverlässiges Festplatten-Kopie-Tool

Es gibt beinahe unendlich viele Möglichkeiten, seine Daten vor Verlust zu schützen. Die Backup-Software Macrium Reflect Free (7.2.4594) macht es auch unerfahrenen Nutzern leicht, ihre Festplatte 1:1 zu kopieren.Bei einem Datenverlust oder sogar einer Be­schädigung der Festplatte ist es entscheidend, dass die gesamten Dateien in einem Backup hinterlegt wurden. Genau das kann das kleine Programm Macrium Reflect Free leisten. Es erstellt schnell und unkompliziert eine um­fas­sende Sicherheitskopie der gesamten Festplatte.Besonders praktisch: Dank der übersichtlichen Oberfläche (um das Programm in deutscher Sprache zu nutzen drücken sie während des Betriebs die Tastenkombination Strg+Shift+L) finden sich bei dieser Software auch Backup-Neulinge schnell zurecht. So kann beispielsweise unkompliziert im Planer festgelegt werden, ob und wann die Software automatisch ein Backup erstellen soll. Eine weitere Extra-Funktion: Die Software erlaubt es dank einer Partitionierungsfunktion die Größe und Ein­teilung des geklonten Festplatteninhalts festzulegen.Neben diesen Funktionen ist es aber auch möglich, mit dem Programm eine Rettungs-CD zu erstellen. Sollte das System nicht mehr selbstständig hochfahren, kann so ein Linux-System mit grafischer Oberfläche gestartet werden, über das sich dann alle Daten wiederherstellen lassen.Sucht man nach einer guten Vorsorgemethode, die einen zuverlässig vor Frust durch Daten­verlust schützt, ist Macrium Reflect Free auf jeden Fall einen genauen Blick wert. Die Soft­ware bringt alles was man für ein System-Backup braucht auf einer übersichtlichen Oberfläche zusammen.Neben der hier zum Download angebotenen Freeware-Version können auf der Händlerseite verschiedene Kaufversionen mit Extra-Funktionen erworben werden.