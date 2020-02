WinReducer EX-100 - Installations-CD von Windows 10 anpassen

Nur für Windows 10

Komponenten hinzufügen und entfernen

Individuelles Windows-Setup erstellen

Das Tool WinReducer EX-100 in der aktuellen Version 2.3.1 macht es möglich, das Abbild des Installationsdatenträgers von Windows 10 anzupassen. Beispielsweise können unnötige Komponenten entfernt oder neue Treiber hinzugefügt werden.Nach dem ersten Start erfordert WinReducer EX-100 zunächst eine Konfiguration, da benötigte Zusatzprogramme nicht im Download enthalten sind. Diese können allerdings über das Ein­stel­lungs­me­nü automatisch heruntergeladen und eingerichtet werden.Da es sich bei WinReducer EX-100 um ein speziell für Windows 10 entwickeltes Programm handelt, kann es ausschließlich unter dieser Betriebssystemversion gestartet werden. Nach einem Klick auf den Startbutton öffnen Sie entweder die ISO-Datei von Windows 10 oder wählen ein Verzeichnis mit den Daten des Installationsdatenträgers aus. Alternativ kann WinReducer die Daten auch von einer gebrannten Disc einlesen.Wurde das Installationsmedium geladen, können im folgenden verschiedene Anpassungen vorgenommen werden, wobei diese übersichtlich in Form von Reitern gruppiert aufgeführt sind. Beispielsweise lassen sich optische Komponenten wie Cursor, Wallpaper oder Themes, aber auch neue Treiber hinzufügen.Andersherum deaktivieren Sie mit WinReducer nicht benötigte Komponenten oder entfernen diese ganz. Dabei sollte man jedoch vorsichtig sein, da vorschnell entfernte Features das Installationsmedium unbrauchbar machen können. Die mit dem Programm erstellte ISO-Datei sollte daher im Idealfall erst in einer Testumgebung oder in VirtualBox ausprobiert werden.WinReducer EX-100 macht es einfach, ein individuelles Installationsmedium für Windows 10 zu erstellen. Verwenden Sie hingegen Windows 8.1, sollten Sie stattdessen zu WinReducer Ex-81 desselben Anbieters greifen. Als Alternative bietet sich außerdem NTLite an, das ebenfalls mit Windows 10 zurechtkommt.