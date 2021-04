ProduKey Download - Microsoft-Produktschlüssel auslesen

ProduKey Download & Installation

ProduKey Download & Installation

Office Lizenz auslesen und mehr

Product Key auslesen übers Netzwerk

Windows 10 Key auslesen - Alternativen

Mit dem Download von ProduKey lassen sich die Produktschlüssel von Windows, Office und weiterer Microsoft-Software schnell und einfach auslesen.Die Freeware kann beispielsweise dann helfen, wenn der Lizenzaufkleber oder ein ent­spre­chen­des Dokument mit dem Product-Key einer Software abhandengekommen ist, dieser aber für eine erneute Installation benötigt wird. ProduKey ist in der Version 1.96 verfügbar.ProduKey kann unter allen Versionen von Windows genutzt werden und steht in separaten Archiven für 32-Bit und 64-Bit-Versionen des Betriebssystems bereit. Eine Installation ist nicht erforderlich, daher kann ProduKey nach dem Entpacken direkt gestartet werden. Auf der Homepage des Entwicklers ist eine deutsche Sprachdatei verfügbar, die zur Verwendung einfach in den Programmordner kopiert werden kann.ProduKey kann unter allen Versionen von Windows genutzt werden und steht in separaten Archiven für 32-Bit und 64-Bit-Versionen des Betriebssystems bereit. Eine Installation ist nicht erforderlich, daher kann ProduKey nach dem Entpacken direkt gestartet werden. Laut Hersteller wird das Programm von manchen Antivirenprogrammen als Schad­software erkannt, wobei es sich jedoch um falschen Alarm handelt.Die Bedienung von ProduKey ist denkbar einfach, denn nach dem Start sucht das Tool au­to­ma­tisch nach installierter Software und zeigt sämtliche Treffer mitsamt des Produktschlüssels in einer Tabelle an. Weiter zeigt ProduKey noch die Produkt-ID, das Installationsverzeichnis, die Build-Nummer, den Computernamen und den letzten Änderungszeitpunkt des Eintrags an.Zu den von unterstützten Produkten zählen neben den meisten Windows-Versionen noch mehrere Editionen von Microsoft Office, Microsoft SQL Server, Microsoft Exchange Server, Visual Studio und einige Adobe- und Autodesk-Programme. Leider werden bei Windows nicht sämtliche Lizenzarten unterstützt und auch den Schlüssel von Office 2019 kann ProduKey nicht anzeigen. Eine vollständige List ist auf der Herstellerseite zu finden.Praktisch: ProduKey kann Lizenzschlüssel nicht nur von der gegenwärtig laufenden Windows-Version auslesen, sondern auch auf andere Installationsverzeichnisse zugreifen und sogar Remote-PCs und weitere Rechner im Netzwerk durchsuchen. Eine Bedienung über die Kom­man­do­zei­le und das Exportieren gefundener Schlüssel runden den Funktionsumfang ab.Als Alternative zu ProduKey bietet sich der Enchanted Keyfinder an, welcher neben Microsoft-Lizenzen auch noch einige andere Produktschlüssel aufspüren kann. Der Windows-Schlüssel lässt sich etwa auch mit dem Windows Product Key Finder oder dem Windows Product Key Viewer anzeigen. Wie sich darüber hinaus weitere Produktschlüssel sowie Browser-, Netzwerk- oder E-Mail-Passwörter auslesen lassen, erfahren Sie auch in unserem Artikel: Ausgesperrt? Verlorene Passwörter ein­fach auslesen!