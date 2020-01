UNetbootin - Live-USB-Sticks mit Linux erstellen

USB-Startstick

Standard-Tool für mobile OS-Sticks

Linux unterwegs nutzen oder Windows neu aufsetzen: Das kleine Programm "Universal Netboot Installer" - kurz Unetbootin (Version 677) - macht es möglich, Betriebssystem-Installationspakete auf einem USB-Stick abzulegen und diese dann direkt zu booten oder auf einer lokalen Festplatte zu installieren.Die Zeiten, in denen für die Neuinstallation eines Betriebssystems unzählige Daten-Disks gewechselt werden mussten, sind lange vorbei. Darüber hinaus werden in einigen Laptop- und Netbook-Modellen gar keine optischen Laufwerke mehr verbaut. Zu guter Letzt können einige Betriebssysteme einfach direkt von einem USB-Stick ausgeführt werden. In all diesen Situationen kann das kleine Programm Unetbootin helfen.Das Programm macht es möglich, OS-Installationspakete direkt auf einem USB-Stick abzuspeichern. So kann Windows neu installiert oder Linux direkt ausgeführt werden. Das Programm bietet dabei in einem Dropdown-Menü unter dem Punkt "Distribution" eine Auswahl an diversen Linux-Distributionen und weiteren Tools wie Parted Magic, Gujin oder SystemRescueCD.Darüber hinaus können aber auch ganz leicht vorhandene Windows-ISO-Abbilder geladen werden. Über das sehr einfach gehaltene Programm-Interface wird dafür einfach die entsprechende Datei ausgewählt und dann auf dem Speichermedium der Wahl installiert. Wie man auf diesem Weg beispielsweise sein Windows-8.1-OS auffrischt, verraten wir in unserem ausführlichen Guide Wie kann ich Windows 8 von einem USB-Stick installieren? Unetbootin bringt alle nötigen Werkzeuge mit, um USB-Sticks mit OS-Dateipaketen und anderen Tools auszurüsten. Das Programm macht es dabei dank dem einfachen Nutzerinterface sehr leicht, die entsprechenden Dateien herunterzuladen oder direkt auszuwählen. Kurz gesagt: Wer Linux ohne Installation nutzen oder Windows per vorhandener ISO-Datei auffrischen will, sollte sich dieses Programm genauer anschauen.