Ashampoo WinOptimizer - Umfangreiche Systemoptimierung

Windows-Werkzeugkoffer

Version 19: Das ist neu

Der Ashampoo WinOptimizer 19.00.10 versammelt mehr als 30 unterschiedliche Module unter einer Oberfläche, mit denen sich Windows aufräumen und optimieren lässt. Ein Live-Tuner und ein Game-Booster sind ebenfalls mit an Bord.Sämtliche Module sind über die Benutzer­ober­fläche nach Kategorien oder Funktionen sortiert auffindbar, abgedeckt werden unter anderem Funktionen zur Systemwartung, Leistungs­stei­ge­rung oder zur Anpassung diverser Windows-Funktionen. Beispielsweise können nicht mehr benötigte Dateien oder Registry-Einträge entfernt und der Autostart entrümpelt werden, darüber hinaus beseitigt der WinOptimizer verräterische Surfspuren und löscht Dateien so, dass sie nicht mehr wiederhergestellt werden können.Wer schnell Ordnung auf seinem System schaffen möchte, kann dies mit einer Ein-Click-Optimierung tun, die gleich mehrere Funktionen der Software in sich vereint. Ein Live-Tuner sorgt in Echtzeit dafür, dass die Systemressourcen immer an der richtigen Stelle zur Ver­fü­gung stehen. Dabei werden unter anderem die Prioritäten von im Hintergrund arbeitenden Anwendungen verändert. Mit dem Game-Booster können Spieler nicht benötigte Windows-Prozesse unkompliziert beenden und so die Gaming-Leistung verbessern.In Version 19 erhält der Ashampoo Win­Op­ti­mi­zer Tooltips mit nützlichen Hilfestellungen, einen redizierten Speicherverbrauch und eine kom­plett erneuerte Ein-Klick-Optimierung. Ein neues Boot-Center und Autostart-Modul optimieren den Systemstart, außerdem umfasst die Soft­ware nun einen Prozess-Manager sowie ein Privacy Manager-Modul. Details zu sämtlichen Änderungen können der Herstellerseite ent­nom­men werden.Sie können Ashampoo WinOptimizer ohne Registrierung zehn Tage lang testen, nach Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse erhalten Sie je­doch einen Lizenzschlüssel, der die Testphase um 30 weitere Tage verlängert. Danach muss eine Lizenz für die Nutzung erworben werden.Wer kein Geld ausgeben möchte, kann seinen Rechner auch mit Programmen wie dem kos­ten­losen CCleaner oder Wise Disk Cleaner auf Vordermann bringen.