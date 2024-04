Das Sicherheitsupdate KB5034441 für Windows 10 lässt sich oft nicht ordnungsgemäß installieren. Microsoft hatte ursprünglich eine schnelle Behebung des Fehlers versprochen. Nachdem das Unternehmen einen Workaround gefunden hat, hält man den aber wohl für ausreichend.

Update verursacht Probleme

Microsoft verspricht baldige Behebung

Keine Lösung in Sicht

Mit Update noch warten

Zusammenfassung Windows 10 Update KB5034441 sollte Sicherheitslücke schließen

Installationsversuche endeten oft mit Fehlermeldung

Ursache war eine zu kleine Wiederherstellungspartition

Microsoft bot Übergangslösung und Script zur Partitionserweiterung an

Keine automatische Lösung von Microsoft in Sicht

Selbst mit Microsoft-Script bleibt Update-Problem für einige bestehen

IT-Administratoren und Privatnutzer kämpfen mit Update-Problemen

Im Januar brachte Microsoft mit dem Update KB5034441 für Windows 10 einen recht kleinen Sicherheitspatch heraus. Der sollte seinerseits eigentlich eine durch vorangegangene Aktualisierungen verursachte Schwachstelle beheben, die es Angreifern ermöglichte, bestimmte Verschlüsselungen innerhalb des Betriebssystems zu umgehen. Stattdessen machte das Update mehr Probleme, als es löste.Denn schon bei der Installation gab es eine Fehlermeldung. Die wurde verursacht, da Windows eine zu kleine Wiederherstellungspartition anlegte. Microsoft schrieb damals in einem Support-Dokument dazu:"Geräte, die versuchen, das Windows Recovery Environment-Update vom Januar 2024 (KB5034441/KB5034440) zu installieren, zeigen möglicherweise einen Fehler durch die Größe der Partition der Wiederherstellungsumgebung an."Microsoft liefert an gleicher Stelle einen Workaround und ein Skript, mit dem Nutzer manuell die entsprechende Partition vergrößern können. Allerdings heißt es dort auch: "Wir arbeiten an einer Lösung und werden in einer der nächsten Versionen ein Update bereitstellen." Mittlerweile ist es Anfang April und es sind schon einige weitere Updates erschienen. Das Problem ist bisher jedoch weiterhin ungelöst.Wie Windows Latest jetzt berichtet, hatte sich einer ihrer Leser erst kürzlich an den Microsoft-Support gewandt. Der teilte aber mit, dass das Unternehmen nicht vorhat, in nächster Zeit eine einfachere Lösung oder ein Update zur automatischen Behebung des Problems bereitzustellen.Das Unternehmen verwies in seiner Antwort nur auf das bestehende Support-Dokument mit der oben erwähnten Übergangslösung. Mehrere Benutzer berichten allerdings, dass sich das Update nicht installieren lässt, selbst wenn sie das von Microsoft bereitgestellte Skript ausführen.Mit einem baldigen Fix vonseiten Microsofts ist also nicht mehr zu rechnen. Da die Auswirkungen des Problems besonders vernetzten Geräten zu schaffen machen, können sich vor allem viele IT-Systemadministratoren noch eine Weile mit der fehlerhaften Aktualisierung herumschlagen. Privatnutzer, die das Update bisher nicht auf ihr System aufgespielt haben, sollten trotz der bestehenden Übergangslösung wohl noch damit warten.