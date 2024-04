Windows 10-Nutzer bekommen nun Vollbild-Werbung für Windows 11

Noch ist genug Zeit, bis das letzte Support-Stündchen für Windows 10 und dessen Nutzer geschlagen hat, doch Microsoft beginnt, die An­wender zum Upgrade auf Windows 11 zu bewegen. Das bedeutet, dass sich Windows 10-Nutzer auf Vollbild-Anzeigen gefasst machen müssen.

Microsoft-"Werbung" nicht ungewöhnlich

Zusammenfassung Windows 10-Nutzer erhalten Vollbild-Anzeigen für Upgrade

Microsoft drängt zur Nutzung von Windows 11

Anzeigen werden als störend und aufdringlich empfunden

Reddit-Nutzer berichtet von unerwünschtem Popup

Microsoft dankt für Loyalität, empfiehlt Wechsel trotz ungeeigneter Hardware

Support für Windows 10 endet am 14. Oktober 2025

Microsoft betont Wichtigkeit der Upgrade-Informationen

Ganz stimmt der Vorspann oben allerdings nicht bzw. muss man ihn etwas präzisieren: Besonders scheu war Microsoft im Hinblick auf Werbung bzw. Nutzer-"Information" nämlich noch nie. Gerade beim Erscheinen neuer Windows-Versionen werden Nutzer gerne mit mehr oder weniger aufdringlichen Popups zum Umstieg aufgerufen. Auch an anderen Stellen des Betriebssystems wirbt der Konzern gerne für seine Produkte - sehr zum Missfallen jener, die das zu sehen bekommen.Auch aktuell hält sich die Begeisterung der Anwender über diese "Produktinformation" in Grenzen, wie Woopinah9 auf Reddit schreibt. Denn er hat "inmitten der Arbeit" ein Vollbild-Popup zu sehen bekommen, das ihn zum Umstieg auf Windows 11 bewegen soll (via Windows Central ).Dabei dankt ihm Microsoft für seine Loyalität als Windows 10-Kunde, allerdings nähert sich das End of Support-Datum für diese Version, weshalb man ihn auf seiner "weiteren Reise unterstützen" will. Das etwas Kuriose an diesem Hinweis ist, dass Microsoft schreibt, dass er für ein Upgrade eigentlich gar nicht infrage kommt bzw. dafür nicht geeignet sei - gemeint ist damit sicherlich die Hardware.Der Rechner werde zwar noch bis 14. Oktober 2025 Fixes und Sicherheitsupdates erhalten, er solle aber langsam darüber nachdenken, so Microsoft im Grunde, wie er den Umstieg auf Windows 11 schafft. Dabei ist diese Art der Information nicht das, was die Nutzer stört, sondern vor allem, dass derartige Popups ungefragt kommen und ziemlich aufdringlich sind.Allzu viel kann man dagegen aber nicht ausrichten, denn aus Microsoft-Sicht handelt es sich hier eben um eine essenzielle Information, die dem Schutz der Nutzer gilt.