Windows 10: Microsoft bleibt beim Support-Ende im Oktober 2025

Windows 10 hat, wie alle Betriebssysteme von Microsoft, ein Ablauf­datum, denn der Konzern beendet regelmäßig den Support für Produkte. Windows 10 ist auch schon jetzt über einzelne Versionen betroffen, doch auch insgesamt gibt es ein Ende.

Support-Ende am 14. Oktober 2025

Zusammenfassung Windows 10 Supportende am 14. Oktober 2025 fix und bleibt auch

Microsoft will Nutzer zu Windows 11 oder 12 bewegen

Non-Profit startet Petition gegen erzwungenen Wechsel

Microsoft äußert sich nicht zu Petitionsaufruf

Interne Gespräche über Supportverlängerung ohne Ergebnis

Copilot-Verteilung für Windows 10 weckte Hoffnungen

>Dennoch: Keine Verlängerung des Windows 10 Supports

Denn Windows 10 hat als Ganzes ein finales Datum und das ist der 14. Oktober 2025. An diesem Tag endet der Support für das derzeit am weitesten verbreitete Betriebssystem unserer Zeit. Microsoft will natürlich die Nutzer zum Upgrade auf Windows 11 und womöglich auf ein etwaiges Windows 12 bewegen. Doch es gibt sicherlich viele, die das nicht wollen oder auch können.So hat auch Ende Oktober eine Non-Profit-Organisation eine Petition gestartet, die Microsoft und CEO Satya Nadella dazu aufrufen, sich das Support-Ende in knapp zwei Jahren noch einmal zu überlegen. Als Argument wird unter anderem angeführt, dass ein derartiger Zwang nicht nachhaltig sei, weil Konsumenten zum Umstieg auf aktuelle Hardware gezwungen werden.Microsoft hat sich zu diesem Aufruf bisher nicht öffentlich geäußert, am Datum 14. Oktober 2025 ändert sich aber nichts. Denn in einem Support-Beitrag (via Born City ) schreibt das Redmonder Unternehmen explizit: "Das Datum für das Ende des Supports von Windows 10, der 14. Oktober 2025, bleibt unverändert."Dabei gab es durchaus Hoffnungen, dass man Windows 10 eine Verlängerung des Supports spendiert. Denn laut Berichten gab es in Redmond sehr wohl interne Gespräche, diesem Wunsch nachzukommen. Zur Debatte stand dabei auch eine kostenpflichtige Option. Weitere Hoffnungen wurden geweckt, als Microsoft angekündigt hat, den Copilot auch für Windows 10 zu verteilen.Doch die Verlängerung ist wohl vom Tisch, wie auch ein Beitrag von ZDNet bestätigt. Denn auch dort schreibt Ed Bott, dass Microsoft diese Information zwar etwas versteckt habe - was aber nichts daran ändert, dass Windows 10 in knapp zwei Jahren den Support einstellen wird.