Optionales Windows 10 Version-Update - daran arbeitet Microsoft jetzt

Microsoft hat für Windows 10 22H2 den Test für das optionale, nicht sicherheitsrelevante Update gestartet. Die Freigabe an alle Nutzer erfolgt in der letzten November-Woche. Getestet werden jetzt wieder neue Funktionen, wir haben uns das für euch angeschaut.

KB5032278 mit "großen" Änderungen

Windows 10 22H2 KB5032278

Wenn Sie Home- oder Pro-Geräte für Privatanwender oder nicht verwaltete Geräte für Unternehmen verwenden, können Sie einige der neuesten Erfahrungen erhalten, sobald sie verfügbar sind. Gehen Sie dazu zu Einstellungen > Update & Sicherheit > Windows Update. Schalten Sie die Option Neueste Updates abrufen, sobald sie verfügbar sind auf ein. Beachten Sie, dass dieses Kontrollkästchen für Geräte, die von Ihrer IT-Abteilung verwaltet werden, nicht aktiviert ist, es sei denn, die IT-Abteilung konfiguriert eine neue Richtlinie. Neu! Mit diesem Update werden neue Funktionen hinzugefügt, die sich auf die Standardeinstellungen von Anwendungen auswirken. Weitere Informationen finden Sie unter Ein prinzipieller Ansatz für die App-Anheftung und App-Standardeinstellungen in Windows.

Dieses Update fügt Windows Update Opt-in-Benachrichtigungen auf dem Bildschirm hinzu, wenn Sie sich anmelden. Das Update behebt ein Problem, das die Anmeldungsrichtlinie für die Zone der vertrauenswürdigen Sites betrifft. Sie können diese nicht über die Verwaltung mobiler Geräte (MDM) verwalten.

Das Update behebt ein Problem, das dazu führt, dass der IE-Modus nicht mehr reagiert. Dies tritt auf, wenn Sie die linke Pfeiltaste drücken, während ein leeres Textfeld den Fokus hat und das Cursor-Browsing aktiviert ist.

Dieses Update behebt ein Problem, das den IE-Modus betrifft. Eine Webseite funktioniert nicht mehr wie erwartet, wenn ein modales Dialogfeld geöffnet ist.

Das Update behebt Probleme mit dem Anwendungscursor. Diese Probleme treten auf, wenn Anwendungen das WebView2Standalone XAML-Steuerelement verwenden.

Das Update behebt ein Problem, das dazu führt, dass der IE-Modus nicht mehr antwortet. Dieses Problem tritt auf, wenn Sie mehrere Registerkarten im IE-Modus geöffnet haben.

Das Update behebt ein Problem, das fontdrvhost.exe betrifft. Das Programm reagiert nicht mehr, wenn Sie Compact Font Format Version 2 (CFF2)-Schriften verwenden.

Das Update behebt ein Problem, das sich auf Nicht-Administrationsprozesse auswirkt. Die Spielleistung sinkt, und das Video stottert.

Das Update behebt ein Problem, das geschützte Inhalte betrifft. Es verhindert, dass prozessübergreifende Fenster erstellt werden. Dank dieses Updates können Sie weiterhin prozessunabhängiges Hosting für Dinge wie WebView2 unter geschützten Fenstern der obersten Ebene verwenden.

Dieses Update behebt ein Problem, das den Cursor betrifft. Seine Bewegung verzögert sich in einigen Szenarien der Bildschirmaufnahme.

Das Update behebt ein Problem, das die Touch-Tastatur betrifft. Sie wird während der Out-of-Box Experience (OOBE) möglicherweise nicht angezeigt.

Dieses Update betrifft Microsoft Defender für Endpoint (MDE). Es ermöglicht Szenarien mit bedingtem Zugriff (CA).

Dieses Update behebt ein Leck in flüchtigen Benachrichtigungen. Dadurch können Sie sich möglicherweise nicht mehr bei Ihrem Computer anmelden.

Das Update behebt ein Problem, das Windows LAPS betrifft. Die Richtlinie PasswordExpirationProtectionEnabled schaltet die Einstellung nicht ein.

Alle Fragen umfassend beantwortet

Zusammenfassung Windows 10 22H2 Test für optionales Update

Copilot-Start für Windows 10-Nutzer

Neue Funktionen und Bugfixes inklusive

Update KB5032278 im Release Preview-Kanal

Verteilung an alle Nutzer Ende November

Neueste Updates in Einstellungen aktivierbar

Probleme mit Anmeldung und IE-Modus behoben

Das Windows-Team bereits jetzt auch für Windows 10-Nutzer den Start für den Copilot vor. Das hat Microsoft im Windows-Blog angekündigt . Das Update KB5032278 steht ab sofort für Windows 10-Nutzer zur Verfügung, die Windows 10 in Version 22H2 laufen und sich für den Release Preview-Kanal angemeldet haben.Das ist aber noch nicht alles: Microsoft startet zudem mehr Kontrolle über Updates, fügt Opt-in-Benachrichtigungen auf dem Bildschirm hinzu und bringt neue Funktionen für die Standardeinstellungen von Anwendungen. Außerdem werden diverse Probleme behoben - unter anderem ein Bug, der unter Umständen verhindert, dass man sich bei seinem PC anmelden kann. Mehr dazu in den Release-Notes am Ende dieses Beitrags. Wir haben die Highlights für euch übersetzt.Das Build mit der Nummer 19045.3754 kommt im Rahmen des Insider-Programms automatisch über Windows Update.Wer möchte, kann das Update im Rahmen des Insider-Programms ab sofort manuell installieren und von den Änderungen profitieren. Das Update KB5031445 ist ein sogenanntes Vorschau-Update. Nach dem Test werden die Änderungen an alle Nutzer als optionales Update Ende November oder als Patch-Day-Update in der zweiten Dezember-Woche verteilt.