Wissing: Kürzungen bei der Bahn - aber 150 Mio. Euro für Flugtaxis

Das Geld soll in das Unternehmen Volocopter fließen, das bereits seit einiger Zeit an entsprechenden Fluggeräten arbeitet. Neben dem Bundesministerium soll sich auch der Freistaat Bayern an der Finanzierung des Steuergeschenks beteiligen, wobei Berlin erst einmal in Vorleistung geht, berichtete das Nachrichtenmagazin Der Spiegel Das Problem besteht darin, dass Volocopter wirtschaftlich in Schieflage geraten ist. Das verwundert kaum, immerhin entwickelt man hier mit großem Aufwand ein Flugsystem, bei dem völlig unklar ist, ob es jemals sinnvoll in größerem Umfang zum Einsatz kommen wird. Bisher taugen Flugtaxis immerhin eher für den Zweck, dass sich konservative Politiker einen fortschrittlichen Anschein geben können.Entsprechend haben die Wirtschaftsprüfer von PricewaterhouseCoopers (PwC) auch davor gewarnt, hohe Summen in die Firma zu investieren. Denn die Chancen stehen gut, dass man das Geld sehenden Auges in einen Fehlschlag steckt. Bundesverkehrsminister Volker Wissing wollte sich davon aber wohl nicht beeindrucken lassen und trieb das Förderprojekt voran - obwohl die FDP staatliche Hilfen für wichtige Wirtschaftszweige sonst gern ablehnt und auf den alles richtenden Markt verweist.Auf Anfrage des Spiegels zeigt man sich beim Verkehrsministerium allerdings sehr zuversichtlich, was Volocopter angeht. In dem Haus schätzt man es als realistisches Szenario ein, dass das Unternehmen bis zum Sommer eine Musterzulassung für erste Tests bekommt und bereits zum kommenden Jahreswechsel den Betrieb aufnimmt.Selbst wenn die gelingt, wird das System kein Verkehrsmittel für die breite Bevölkerung werden. Es gibt nur Platz für einen Piloten und einen Passagier. Verkehrsminister Wissing steckt hier also einen dreistelligen Millionen-Betrag aus dem Steuertopf in ein exklusives Transportmittel für die reichste Schicht.