Nintendo ist bekannt, mit aller Härte gegen Rechtsverstöße aller Art vorzugehen, und diese Erfahrung müssen nun die Macher des beliebten Switch-Emulators Yuzu machen. Denn der Hersteller wirft der Software vor, für millionenfache Copyright-Verstöße verantwortlich zu sein.

Nintendo gegen Yuzu

Emulatoren an sich legal

Der Open-Source-Emulator Yuzu ist Nintendo schon länger ein Dorn im Auge und nun hat der Switch-Hersteller eine Klage gegen Tropic Haze, das Unternehmen hinter Yuzu, eingereicht. Nintendo fordert ein Verbot von Yuzu und Schadenersatz. Der Emulator ist auch schon lange verfügbar, denn die kostenlos verfügbare Software wurde 2018 nur wenige Monate nach dem Start von Switch erstmals veröffentlicht.Yuzu und dessen Macher sind in der Emulator-Szene keine Unbekannten, denn Tropic Haze hat bereits den Nintendo 3DS-Emulator Citra bereitgestellt. Wer Software-Lösungen dieser Art nicht kennt: Damit lassen sich Nintendo-Spiele auf Windows, Linux und Android ausführen. The Verge merkt hierzu an, dass all jene, die schon einmal jemanden mit einem Steam Deck beim Spielen eines The Legend of Zelda-Titels erleben konnten, vermutlich Yuzu in Aktion gesehen haben.Nun hat Nintendo rechtliche Schritte in die Wege geleitet, wie der Journalist Stephen Totilo auf Twitter als Erster berichtet hat. Laut de Switch-Hersteller hebe Yuzu die Softwareverschlüsselung illegal aus und erleichtere damit Piraterie Genau genommen sind Emulatoren nicht illegal, da nicht derartige Software den Urheberrechtsverstoß darstellt, sondern erst das Spielen von geschützten Games darauf. Nintendo aber behauptet in der Klage, dass es keinen legalen Weg gibt, Yuzu zu benutzen: "Ohne Yuzus Entschlüsselung von Nintendos Verschlüsselung könnten nicht autorisierte Kopien von Spielen nicht auf PCs oder Android-Geräten gespielt werden", schreibt Nintendo in der Klage.Mit den darauf illegal gespielten Games hat Yuzu nichts zu tun, das weiß auch Nintendo. Man sagt aber, dass die meisten Seiten, auf denen man solche Spiele herunterladen kann, ihre Nutzer an Yuzu verweisen. Nintendo meint hierzu, dass Yuzu wissentlich "Piraterie in einem kolossalen Ausmaß erleichtert".