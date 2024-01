Pokémon mit Knarren: Überraschung Palworld bricht auf Steam Rekorde

Das Jahr 2024 ist noch jung, doch bereits jetzt haben wir einen ersten Gaming-Hit: Denn auf Steam ist ein Spiel namens Palworld an die Spitze der Charts gestürmt und kommt auch auf rekordverdächtige Zahlen bei aktiven Spielern. Und es sieht nicht so aus, als würde das stoppen.

Pocket Pair

Überraschungserfolg auf Steam

Palworld: Launch-Trailer zum Pokémon-inspirierten Überraschungshit

Game Pass hängt hinterher

Zusammenfassung Palworld ist neuer Gaming-Hit auf Steam

Verkäufe von über vier Millionen in drei Tagen

Action-Adventure ohne offizielle Nintendo-Lizenz

Spiel ist ein Mehrspieler-Survival-Crafting-Titel

Belegt fünften Platz der meistgespielten Spiele

Auch über Xbox Game Pass erhältlich

Updates auf Xbox langsamer als auf Steam

Palworld hat freilich keine offizielle Lizenz, denn der mitunter derbe Humor des Early-Access-Spiels ist sicherlich nicht Nintendo-konform. Dennoch gibt es keine Zweifel, welche bekannte Reihe hier das große Vorbild ist. Grundsätzlich handelt es sich bei Palworld um ein Action-Adventure des japanischen Entwicklers Pocket Pair, das auf Steam als Mehrspieler-Survival-Crafting-Spiel kategorisiert wird.Das Erstaunliche an Palworld ist, dass sich das Spiel in gerade einmal drei Tagen auf Steam mehr als vier Millionen Mal verkauft hat - und es sieht nicht so aus, als würde sich das verlangsamen. Und es wird auch tatsächlich aktiv genutzt, denn in der Liste der meistgespielten Titel auf Steam liegt Palworld derzeit an der fünften Position - vor AAA-Hits wie Cyberpunk 2077, Elden Ring, Hogwarts Legacy und Baldur's Gate 3.Dieser Erfolg auf Steam ist auch deshalb erstaunlich, weil es sich wie erwähnt einerseits um ein Early-Access-Spiel handelt, andererseits Palworld parallel zum Distributionsnetzwerk von Valve auch noch via Microsofts Xbox Game Pass verfügbar ist, also inkludiert ist. Dort allerdings hängt das Spiel bezüglich Features etwas hinterher.Denn wie Windows Central bzw. Spielern aufgefallen ist, sagte ein Communitymanager namens Bucky auf Discord, dass der Zertifizierungsprozess von Microsoft langsamer ist als auf Steam - was bei einem häufig aktualisierten Early-Access-Spiel schnell auffällt: "Auf Steam, vor zwei Tagen beantragt. Auf Xbox, in der Warteschlange der Microsoft-Zertifizierung", antwortete Bucky einem Spieler. Gegenüber einem anderen schrieb er etwas später: "Einige dieser Dinge werden mehr Zeit in Anspruch nehmen . . . wir sind hier wirklich der Zertifizierung ausgeliefert und versuchen verzweifelt, das zu beschleunigen."