Pünktlich zum Wochenende veröffentlicht Electronic Arts völlig unerwartet mehrere Klassiker auf Steam . Kindern der 90er und 2000er dürften die meisten dieser ehemals großen Titel noch in Erinnerung sein. Zum Start gibt es sogar einen saftigen Rabatt.

EA

Spiele-Klassiker kommen zu Steam

Dungeon Keeper Gold

Dungeon Keeper 2

Command & Conquer + Der Ausnahmezustand

Command & Conquer Alarmstufe Rot + Gegenschlag und Vergeltungsschlag

Command & Conquer Alarmstufe Rot 2 + Yuris Rache

Command & Conquer Operation Tiberian Sun + Feuersturm

Command & Conquer Renegade

Command & Conquer Generäle

Command & Conquer Generäle - Die Stunde Null

SimCity 3000 Unlimited

Sid Meier's Alpha Centauri Planetary Pack

Populous

Populous II: Trials of the Olympian Gods

Populous: The Beginning

The Saboteur

Rabattaktion zur Veröffentlichung

GOG Galaxy - Spiele-Client

Zusammenfassung EA veröffentlicht Klassiker auf Steam

EA-Titel aus den 90ern und 2000ern dabei

Bundle von Command & Conquer für unter 10 Euro

Einzelne Spiele für 2 Euro erhältlich

Rabattaktion bis zum 21. März verfügbar

Viele der Spiele auch bei GOG erhältlich

Publisher EA ist nicht gerade dafür bekannt, sich gut um die älteren seiner Titel zu kümmern, geschweige denn sie in Zeiten von digitalen Online-Stores außerhalb der eigenen Desktop-App Fans als Download zur Verfügung zu stellen. Doch heute änderte sich das überraschend.Der Spiele-Riese veröffentlichte im Verlauf des Tages gleich mehrere seiner großen Klassiker aus den 90er- und 2000er-Jahren auf Valves Plattform Steam. Mit dabei sind die folgenden Titel:Während sich alle anderen Spiele im Angebot für momentan 2 Euro einzeln erwerben lassen, sind die Teile von Command & Conquer nur im Komplettpaket für 9,88 Euro zu haben. Allerdings sind in diesem Bundle zusätzlich noch die fünf neuesten C&C-Titel wie Command & Conquer 4 Tiberian Twilight enthalten.Das Banner auf der entsprechenden Steam-Seite suggeriert, dass der Rabatt auf alle EA-Spieleklassiker von der Liste nur heute gilt. Tatsächlich haben Interessierte aber bis zum 21. März Zeit, um das Angebot zu nutzen. Wer also noch überlegt, ein paar Kindheitserinnerungen wieder aufzufrischen, hat noch zwei Wochen, um zum günstigen Preis zuzuschlagen.Wer ältere Spiele lieber nicht bei Steam kauft oder gar ganz einen Bogen um Valves Plattform machen möchte, findet mit Ausnahme der C&C-Spiele jeden der Titel übrigens auch bei GOG.