Flight Simulator: Microsoft veröffentlicht erste Roadmap für 2024

Nach dem großen Karibik-Patch und Dune-Addon plant Microsoft weitere Updates für seinen Flight Simulator. Im monatlichen Rhythmus stehen bis Mai drei zusätzliche Aktualisierungen an, wie die Entwickler jetzt mit einer ersten Roadmap für das Jahr 2024 bestätigen.

Der Flight Simulator 2020 bleibt am Leben

Wunschliste, Livestream und Marktplatz

Flight Simulator (Einzelkauf) Jetzt ab 49,99 Euro bei Media Markt

Zum Angebot

Flight Simulator (Game Pass) Teil von Microsofts Spiele-Flatrate

Zum Angebot

Zusammenfassung Bis Mai monatliche Aktualisierungen für Flight Simulator geplant

Roadmap 2024 bestätigt Updates trotz Arbeit am Flight Simulator 2024

Ende März Sim Update 15 und Airbus A320neo Integration

17. April mit sechstem City Update und "Local Legend"-Flieger

World Update 17 ist für Mai angesetzt

Wunschliste enthält Brasilien World Update und weitere Funktionen

Nächster Developer Livestream am 13. März auf Twitch

Sim Update 15 als öffentliche Beta testbar

Ingame-Marktplatz um 73 neue Produkte erweitert

Obwohl ein großer Teil der Entwickler des Asobo Studios bereits am Flight Simulator 2024 arbeiten dürfte, hält Microsoft an seinem Zeitplan fest und versorgt die bald vier Jahre alte Flugsimulation weiterhin mit technischen und grafischen Patches. Aus einer neuen Roadmap gehen jetzt die weiteren Update-Pläne hervor.So planen die Redmonder unter anderem Ende März mit der Veröffentlichung des Sim Update 15 und der Integration des Airbus A320neo. Am 17. April soll zudem das mittlerweile sechste City Update sowie ein weiterer "Local Legend"-Flieger ins Spiel gebracht werden, während für Mai das World Update 17 geplant ist. Details zu den jeweiligen Updates stehen noch aus.In den Wunschlisten der Spieler bestätigt Microsoft, dass unter anderem ein World Update für Brasilien geplant sei. Ebenso spricht man über bereits in der Entwicklung befindliche Funktionen, die sich virtuelle Hobbypiloten schon seit Längerem gewünscht haben. Etwa Verbesserungen beim Flugverkehr, Bugfixes für Achievements und den Support für weitere Joysticks und Controller.Neue Details zu den anstehenden Updates wird Microsoft aller Voraussicht nach im nächsten Developer Livestream veröffentlichen, der für den 13. März auf Twitch angesetzt ist. Bis dahin kann das für Ende März geplante Sim Update 15 bereits vorab als öffentliche Beta getestet werden. Abschließend wurde der Markt­platz heute um 73 neue Produkte (z.B. Flugzeuge, Lackierungen etc.) erweitert.