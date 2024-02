Gaming-Upscaling: Microsoft erklärt, was genau DirectSR eigentlich ist

Für die Spielesparte von Microsoft ist die Game Developers Conference (GDC) eine der wichtigsten Branchenveranstaltungen, in diesem Jahr vielleicht noch mehr, da man gerade erst Activision Blizzard über­nom­men hat. Und auf der GDC wird DirectSR eine große Rolle spielen.

ViewSonic

DirectSR als "fehlendes Glied" zu Nvidia, AMD und Intel

Zusammenfassung Microsoft stellt DirectSR auf GDC vor

DirectSR für nahtlose Super Resolution

API entwickelt mit GPU-Hardware-Anbietern

DirectSR als Bindeglied für SR-Technologien

Herstellerübergreifende SR-API von Microsoft

Vorschau via Agility-SDK bald verfügbar

"Sneak Peek" von DirectSR am 21. März 2024

Es gab bereits in den vergangenen Wochen mehrere Hinweise darauf, dass Microsoft an einer "Super Resolution" (SR)-Technologie arbeitet und dass diese auf der GDC vorgestellt wird. Bisher war aber nicht so ganz klar, worum es sich hierbei genau handelt.Nun hat Microsoft selbst den Schleier gelüftet und erklärt genauer, was es damit auf sich hat: "Wir freuen uns, DirectSR anzukündigen, unsere neue API, die in Zusammenarbeit mit den Anbietern von GPU-Hardware entwickelt wurde, um die nahtlose Integration von Super Resolution (SR) in die nächste Generation von Spielen zu ermöglichen", schreibt Program Manager Joshua Tucker dazu.Grundsätzlich ist bereits bekannt, was Super Resolution ist, es handelt sich dabei um eine Technologie, die die Auflösung und visuelle Qualität in Spielen erhöht. Bisher wurde vermutet, dass Microsoft hier etwas Eigenes auf die Beine stellen könnte, allerdings kann man das mit dem Beitrag von Tucker ad acta legen. Denn dieser beschreibt DirectSR als "fehlendes Glied" zwischen Games und anderen SR-Technologien."Diese API ermöglicht herstellerübergreifende SR durch einen gemeinsamen Satz von In- und Outputs, sodass ein einziger Codepfad eine Vielzahl von Lösungen aktivieren kann, darunter Nvidia DLSS Super Resolution AMD FidelityFX Super Resolution und Intel XeSS", so Tucker.Laut Microsoft wird die neue API bald über eine Vorschauversion des Agility-SDK verfügbar sein. Auf der GDC wird es erstmals einen "Sneak Peek" auf DirectSR geben, heißt es weiter, die dazugehörige Session findet am 21. März 2024 statt.