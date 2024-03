Steam-Familie: Neue Funktionen zum Teilen von Spielen vorgestellt

Valve startet ab sofort mit der Beta-Phase seiner neuen Steam-Familie und bringt damit Änderungen für Familienbibliotheken und Kin­der­si­che­rungen ins Spiel. Neben einer vereinfachten Verwaltung wird die Mög­lich­keit geschaffen, freigegebene Titel "parallel" zu spielen.

Anpassungen für die Familienbibliothek

Die neue Kindersicherung für Familien

So nehmt ihr an der Beta teil

Mit der Steam-Familie krempelt Valve die bestehenden familienbezogenen Funktionen um und ersetzt mit ihr die bekannte Familienbibliothek und die Familienansicht. Der grundlegende Vorteil, gekaufte Spiele mit bis zu sechs Freunden bzw. Familienmitglieder zu teilen, bleibt erhalten.Tritt man einer Familie bei, werden sämtliche Titel aller Mitglieder geteilt - soweit die Entwickler einer Familienfreigabe zustimmen. Spielstände, Steam-Er­run­gen­schaf­ten (Erfolge) und der Zugriff auf Workshop-Gegenstände hingegen nicht. Gegenüber den alten Familien-Optionen erlaubt es Valve allerdings, dass auch dann ein Spiel aus der Kollektion eines Familienmitglieds gespielt werden kann, wenn dieses gerade online ist.Einschränkungen bestehen nur, sollten mehrere Mitglieder der Steam-Familie auf ein und denselben Titel zugreifen wollen. Hier entscheidet, wie viele Exemplare eines Spiels in der gesamten Familienbibliothek vorhanden sind, die gleichzeitig gespielt werden können. Ebenso könnten technische Hindernisse im Weg stehen, um Spiele überhaupt erst in der Familie zu teilen, etwa zusätzlich benötigte Produktschlüssel oder ein Abonnement von Drittanbietern."Wir streben an, dass so viele Spiele wie möglich über die Familienbibliothek zugänglich sind. Uns ist jedoch bewusst, dass es Sonderfälle gibt, bei denen das Teilen schlicht nicht möglich ist oder kein gutes Benutzererlebnis bieten würde", gibt Valve zu verstehen Neben erwachsenen Spielern erlaubt die Steam-Familie die Aufnahme von Kindern, die speziellen Restriktionen unterworfen werden können. Erwachsene Mitglieder entscheiden, welche Spiele wie lange und zu welchen Uhrzeiten gespielt werden dürfen. Ebenso können die Accounts Minderjähriger in Hinsicht auf den Steam-Shop, die Community und den Chat mit Freunden eingeschränkt werden.Sie können jederzeit den Steam-Client nutzen und erwachsenen Familienmitgliedern Anfragen nach zusätzlicher Spielzeit, gesperrten Funktionen oder den Kauf von Spielen stellen. Letztere können direkt über die neue Familienverwaltung durchgeführt werden, ohne etwa dem Kind sensible Zahlungsinformationen (z.B. Kreditkarten) in die Hand zu geben.Zur Freischaltung der "Steam-Familie" muss in den Einstellungen → Oberfläche die Client-Beta-Teilnahme für die "Steam Familie Beta" aktiviert werden. Nach einem Steam-Neustart steht die Fa­mi­lien­ver­wal­tung im Bereich Einstellungen → Familie bereit. Alternativ kann sie auch direkt per URL oder über die Steam-App aufgerufen werden.