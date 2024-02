Der zum chinesischen Smartphone-Hersteller Transsion gehörende An­bie­ter Tecno hat mit dem Pocket Go auf dem MWC 2024 einen un­ge­wöhn­li­chen Gaming-PC vorgestellt. Man stopft Steam-Deck-ähn­li­che Hard­ware in einen Controller, lagert das Display aber in ein Headset aus.

Tecno

Wie ein Handheld-Gaming-PC - nur ohne Display

Zusammenfassung Tecno stellt ungewöhnlichen Gaming-PC vor

Pocket Go ohne Display, ähnelt einem Controller

Hardware: Ryzen 7 8840HS APU, 16 GB RAM

Betriebssystem Windows 11, diverse Anschlüsse

AR-Headset Pocket Vision mit Micro-OLED-Displays

Headset bietet großes Sichtfeld, Gyroskop integriert

Kompatibilität mit Android-Smartphones gegeben

Markteinführung und Preise noch unbekannt

Der Tecno Pocket Go selbst ist ähnlich dem, was man als Steam Deck, Lenovo Legion Go oder Asus ROG Ally kennt, verzichtet aber zugunsten einer kleineren Bauform auf ein integriertes Display. Das Gerät hat stattdessen Handgriffe, Tasten, D-Pad und Analog-Sticks wie ein Konsolen-Controller an Bord und verfügt außerdem über einen austauschbaren 50-Wattstunden-Akku.Im Inneren werkelt ein bis zu 5,1 Gigahertz schneller AMD Ryzen 7 8840HS APU mit acht Rechenkernen, dem man 16 Gigabyte LPDDR5-RAM und eine bis zu ein Terabyte große SSD zur Seite stellt. Als Betriebssystem ist Windows 11 im Einsatz und es gibt zwei USB-C-Ports, einen 3,5mm-Klinkenanschluss und einen MicroSD-Kartenslot. Mit zwei zusätzlichen Tasten wird das dazugehörige AR-Headset gesteuert, das wohl per Kabel mit dem Host-Gerät zu verknüpfen ist.Das Tecno AR Pocket Vision genannte Headset entspricht auf den ersten Blick einer Art "Datenbrille", in die man Micro-OLED-Displays mit 0,71 Zoll Diagonale integriert hat. Letzteres soll den Eindruck vermitteln, man schaue auf einen sechs Meter entfernt stehenden Fernseher mit 215 Zoll Diagonale (5,5 Meter). Dank einer einstellbaren Optik soll das Headset ein sehr breites Sichtfeld liefern.Tecno gibt an, dass in dem Display-Headset auch noch ein Sechs-Achsen-Gyroskop enthalten ist, welches die Kopfbewegungen erfassen und für die Anpassung der Darstellung in Spielen verarbeiten kann. Kameras scheint es an dem Headset allerdings nicht zu geben, weshalb fraglich ist, worin hier die "Augmented Reality"-Funktionalität besteht, die der Name des Headsets suggeriert. Immerhin ist das Display-Headset auch in Verbindung mit Android-Smartphones nutzbar.Wann und zu welchen Preisen das Tecno Pocket Go und sein Display-Headset auf den Markt kommen sollen, ist bisher noch unklar.