Palworld: Geheimes "Pokémon" könnte Nintendo in die Karten spielen

Palworld ist das Thema der Gaming-Stunde. Das Spiel ist eindeutig durch Pokémon inspiriert, allzu viele Möglichkeiten dürfte Nintendo aber nicht haben, um dagegen vorzugehen. Doch ausgerechnet eine im Code versteckte Palworld-Figur könnte beweisen, dass kopiert wurde.

Pocket Pair

Plagiat oder Parodie?

Zusammenfassung Palworld wird oft als Pokémon mit Waffen beschrieben

Nintendo prüft das Spiel, bisher keine Klage eingereicht

Dataminer findet "Dark Mutant" Figur im Spielcode

"Dark Mutant" ähnelt stark Pokémon Mewtwo bzw. Mega Mewtwo Y

Experten sehen Parodie als möglichen rechtlichen Schutz für Palworld

Unklar, ob Code-Fund für rechtliche Schritte ausreicht

Nintendo bisher ungewöhnlich zurückhaltend bei Reaktion auf Palworld

Pokémon mit Waffen: So wird Palworld in der Regel zusammengefasst bzw. beschrieben. Das weiß man natürlich auch bei Nintendo, doch bisher hat das japanische Gaming-Unternehmen lediglich angekündigt, dass man sich die Sache ansieht. Rechtliche Schritte hat das an sich so klagefreudige japanische Unternehmen bisher jedoch nicht in die Wege geleitet. Experten vermuten, dass das daran liegt, dass Palworld ausreichend anders aussieht, um beispielsweise als (legale) Parodie durchzugehen.Doch diese Argumentation könnte nun ins Wanken geraten. Denn wie Eurogamer berichtet (via PC World ), hat ein Dataminer im Code von Palworld einen bislang unveröffentlichten Pal namens "Dark Mutant" entdeckt. Dieser kann auch bereits als animiertes 3D-Modell via Atlasforge angesehen werden.Dabei dauerte es nicht lange, bis den ersten auffiel, dass Dark Mutant eine große Ähnlichkeit zu einem bekannten Pokémon hat, nämlich Mewtwo (im Deutschen als Mewtu bekannt) bzw. eine Variante davon, nämlich Mega Mewtwo Y. Die Ähnlichkeiten sind hier offensichtlich.Es ist zwar nicht das erste Mal, dass Palworld vorgeworfen wird, zu genau bei Pokémon nach Inspiration gesucht zu haben, in diesem Fall sind die Ähnlichkeiten aber besonders groß. Allerdings stellt sich die Frage, ob es ausreicht, dass dieser vermeintliche Verstoß im Code gefunden wurde - und nicht im öffentlich verfügbaren Spiel.Die Fachwelt wird also weiter warten müssen, um zu erfahren, ob und wie Nintendo auf das Thema Palworld reagiert. Denn wie erwähnt: Schon bisher war Nintendo hier ungewöhnlich zögerlich.