Nintendo 'Switch 2' - Neue, tragbare Konsole mit Verspätung erst 2025

Nintendo hat offenbar Probleme bei der Arbeit an seiner nächsten Spielkonsole. Eine Vielzahl von Quellen berichtet jetzt, dass der japanische Spielekonzern den Marktstart des Nachfolgegeräts der Switch auf das erste Quartal 2025 verschoben hat.

Nintendo will für besseres Spiele-Lineup sorgen

Interne Verzögerung wird als Grund genannt

Zusammenfassung Nintendo verschiebt Start der neuen Konsole auf 2025

Markteinführung der "Switch 2" nicht mehr 2024 geplant

Berichte über interne Verzögerungen bei Nintendo

Mehr First-Party-Spiele zum Launch gewünscht

Ankündigung eventuell vor Weihnachten, aber kein Verkauf

Neue Konsole setzt wahrscheinlich auf Nvidia-Prozessor und LCD-Panel

Leistung der "Switch 2" soll PS4 ähneln, Hybrid-Nutzung möglich

Fans von Nintendos Spielkonsolen müssen offenbar länger auf den Nachfolger der Switch warten. Sowohl der brasilianische Journalist Pedro Henrique Lutti Lippe als auch die Spieleportale Video Games Chronicle und Eurogamer sowie der US-Wirtschaftsdienst Bloomberg berichten übereinstimmend, dass Nintendo seine Partner in dieser Woche über eine Verzögerung bei der Einführung seiner nächsten Konsole informiert hat.Zuvor habe der Konzern den Launch der Nintendo "Switch 2" für dieses Jahr geplant, doch mittlerweile sei das Zeitfenster in das erste Quartal 2025 gerutscht. Dies habe Nintendo kürzlich seinen Partnern aus der Spieleindustrie mitgeteilt, die derzeit an eigenen Titeln für die Konsole der nächsten Generation arbeiten.Es habe eine "interne Verzögerung" gegeben, so die Berichte, wobei manche Quellen berichten, Nintendo habe sich für die Verschiebung des Launches entschieden, weil man sicherstellen wolle, dass zum Start der neuen Konsolengeneration mehr First-Party-Spiele verfügbar sind.Es sei daher denkbar, dass Nintendo auch bei der neuen "Switch 2" die gleiche Strategie verwendet wie bei der Switch, die zwar erst im März ihres Launch-Jahres startete, aber schon gegen Ende des Vorjahres angekündigt wurde. Nintendo verpasst nach aktuellem Stand das eigentlich essenzielle Weihnachtsgeschäft in westlichen Märkten.Nach aktuellem Stand wird die neue Nintendo-Konsole wieder mit einem Nvidia-Prozessor ausgerüstet sein. Gerüchten zufolge soll das Gerät wieder ein LCD-Panel nutzen und mit dem Nvidia-Chip in etwa die Leistung einer PS4 erreichen können. Es dürfte sich wieder um eine Art Hybrid-Gerät handeln, das sowohl in einem Dock als auch mobil betrieben werden kann.