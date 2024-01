Neue Nintendo Switch mit 8 Zoll großem LCD noch dieses Jahr erwartet

Die Gerüchteküche rund um die Nintendo Switch der nächsten Ge­ne­ra­ti­on brodelt derzeit kräftig, denn ein erfahrener Analyst für den Display-Markt behauptet jetzt, dass wir noch 2024 ein neues Switch-Modell zu sehen bekommen werden - bei dem kein OLED-Display verbaut wird.

LCD statt OLED?

Sharp wieder als Display-Lieferant an Bord?

Zusammenfassung Analyst prognostiziert neue Nintendo Switch für 2024

Kein OLED, stattdessen größeres 8-Zoll-LCD geplant

Nintendo deutet selbst neue Switch-Generation an

Entwickler arbeiten bereits an Spielen für neue Konsole

Sharp könnte erneut LCD-Displays liefern

Switch 2 könnte größer sein und Preis von 400 Dollar erreichen

Konkreter Einführungszeitpunkt der Switch 2 unklar

Dass Nintendo an einer neuen Ausgabe seiner Spielkonsole Switch arbeitet, dürfte angesichts des gigantischen Erfolgs der ersten Modelle vollkommen außer Frage stehen. Der Konzern selbst hatte jüngst bereits Andeutungen in dieser Richtung gemacht und inzwischen sollen einige Spieleentwickler bereits an Titeln für die nächste Generation arbeiten.Jetzt liefert der Analyst Hiroshi Hayase vom Beratungsunternehmen Omdia neuen Gesprächsstoff, denn er behauptet in einer Mitteilung an die Kunden seiner Firma, dass Nintendo entgegen anderslautender früherer Berichte durchaus noch in diesem Jahr die Nintendo Switch "2" auf den Markt bringen will. Dabei soll ein Merkmal erhalten bleiben, das eigentlich von den meisten Beobachtern als hinfällig betrachtet wurde - das LCD.Der japanische Analyst behauptet unter Berufung auf seine Quellen aus der Industrie außerdem, dass Nintendo mit der "Switch 2" das bisher größte Display bieten will. So soll ein neuer LCD-Bildschirm mit ganzen acht Zoll Diagonale geplant sein. Letztlich würde man damit zwar im Hinblick auf Technologie kein Upgrade bieten, aber eben bei der Größe. Denkbar wäre, dass Nintendo auch für die nächste Generation seiner Konsole wieder ein späteres OLED-Modell plant.Schon früher war zu hören , dass der japanische Hersteller Sharp an einem neuen Display für die Switch der nächsten Generation arbeitet. Sharp ist traditionell als LCD-Produzent aktiv und lieferte bereits für die erste Generation der Nintendo-Konsole die passenden Bildschirme.Für die Kunden würde die Einführung einer Nintendo Switch 2 mit 8-Zoll-Bildschirm wohl bedeuten, dass das Gerät ein wenig größer ausfällt als zuvor. Ob sich dabei der Preis tatsächlich auf rund 400 US-Dollar erhöht, wie es frühere Berichte behaupteten, bleibt natürlich abzuwarten. Zum Zeitraum der erwarteten Einführung der neuen Nintendo Switch der nächsten Generation machte Hayase laut dem US-Wirtschaftsdienst Bloomberg keine genaueren Angaben.