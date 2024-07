Seltsame Explosion: YouTube wird von Piraterie-Filmen überschwemmt

An sich tauchen auf YouTube immer wieder illegal kopierte Filme auf, das sind in der Regel aber Einzelfälle, die schnell wieder verschwinden. Derzeit kommt es aber zu einer ungewöhnlichen Schwemme bzw. Explosion an Piraterie-Inhalten , u. a. auf lange inaktiven Konten.

YouTube und Piraterie

"Gehackte" Konten?

Zusammenfassung YouTube kämpft mit einer Welle illegal kopierter Filme auf inaktiven Konten

Filmindustrie und Google halten die Plattform normalerweise sauber

TorrentFreak berichtet von vielen reaktivierten, inaktiven Konten mit Piraterie-Inhalten

Beispielkonto "haroldlky" wurde nach 17 Jahren Inaktivität mit Filmen reaktiviert

Sicherheitsvorfall könnte für das Kapern von Konten verantwortlich sein

Die genaue Anzahl betroffener Konten und das Ausmaß der Piraterie sind unbekannt

Uploader nutzen Tricks, um YouTubes Schutzmechanismen zu umgehen

Filmindustrie und Google sind eigentlich gut darin, die beliebteste Video-Plattform der westlichen Welt frei von illegalen Inhalten zu halten. Entsprechende Uploads werden schnell erkannt und entfernt. Zwar ist es möglich, über Umwege und Tricks dennoch urheberrechtlich geschütztes Material zu finden, in der Regel ist das auf YouTube nicht die Mühe wert.Doch seit kurzem spielt sich auf der Google-Plattform Ungewöhnliches ab, wie das bekannte Filesharing-Blog TorrentFreak (TF) berichtet: Denn es tauchen ungewöhnlich viele Konten auf, die seit Jahren und Jahrzehnten inaktiv sind bzw. waren und die plötzlich eine ganze Reihe an illegal kopierten Filmen bieten.Als Beispiel führt TF ein Konto namens "haroldlky" an, dessen Nutzer hat vor 17 Jahren drei Videos mit Werkzeug-Bezug hochgeladen und seither nichts. Vor einigen Tagen wurde das Konto reaktiviert, und zwar mit drei Videos mit vollständigen Filmen von Eragon, The King und The Green Knight, genauer gesagt waren es Hindi-Synchronisationen (Eragon wurde mittlerweile entfernt). Insgesamt wurden die Filme fast 400.000-mal abgespielt.Das ist auch kein Einzelfall, laut TorrentFreak hat sich derartiges Kapern inaktiver in den vergangenen etwa zwei Wochen intensiviert. Es sind zumeist private Konten, auf denen derartige Filme auftauchen. Grund ist hier wohl nicht Google selbst, sondern ein externer Sicherheitsvorfall, bei denen vermutlich (mehrfach verwendete) Zugangsdaten abgegriffen worden sind.Es ist unmöglich, das Ausmaß dieser Copyright-Vorstöße genau zu erfassen, denn es gibt offenbar auch diverse Kanäle, die relativ neu sind und auch viele Follower und Filme haben - andere sind uralt und weisen nur ein oder zwei Uploads auf. Es war zunächst nicht klar, wie es den Uploadern gelingt, YouTubes Schutzmechanismus Content ID zu umgehen. Mittlerweile konnte TF die Tricks der Uploader (die wohl teilweise aus Indien stammen) aber eingrenzen, dabei wird wohl mit Tricks bei Übereinstimmungen der Audioinhalte gearbeitet.Wie die Nutzer die Filme finden und wo diese geteilt werden, ist derzeit nicht bekannt, allerdings scheint klar zu sein, dass die Abrufe in die Millionenhöhe gehen - und die Dunkelziffer dürfte sehr hoch sein.