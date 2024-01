Palworld dominiert seit knapp einer Woche die Schlagzeilen der Gaming-Welt und dabei steht vor allem auch ein Thema im Vordergrund, nämlich eine Frage: Was sagt Nintendo dazu? Denn das Spiel wird schließlich gerne mit "Pokémon mit Knarren" umschrieben.

Palworld ist und bleibt das Thema der Stunde, denn das Spiel bricht nach wie vor Rekorde - und es gibt kaum einen Tag, an dem es nicht einen neuen Millionen-Bestwert in Sachen Nutzern gibt. Dabei erinnert die neuartige Mischung aus Multiplayer-Rollenspiel, Survival-Game und Pokémon natürlich an den letztgenannten Nintendo-Titel - auch wenn es zahlreiche Unterschiede im Design der Kreaturen gibt.Experten und Juristen haben auch bereits erklärt, dass Nintendo wenig Chancen haben dürfte, gegen das Spiel zu klagen. Das gilt nicht für Modifikationen, die "echte" Pokémon in Palworld nachreichen. Denn dagegen sind Nintendo bzw. die hauptverantwortliche Nintendo-Tochter The Pokémon Company bereits vorgegangen. Im Fall von Palworld ist die Sache aber komplizierter, denn die Pokémon-Mods haben auch gezeigt, dass sich die Pals von Pokémon deutlich unterscheiden.Nun hat The Pokémon Company auch erstmals ein offizielles Statement dazu veröffentlicht und man spricht Plagiatsvorwürfe und Verstöße gegen Markenrecht auch direkt an. Oder auch nicht: Denn aus dem Statement (via Kotaku ) geht nicht hervor, ob und welche rechtlichen Schritte man in die Wege leiten wird.The Pokémon Company schreibt: "Wir haben viele Anfragen bezüglich des Spiels eines anderen Unternehmens erhalten, das im Januar 2024 veröffentlicht wurde. Wir haben keine Genehmigung für die Nutzung des geistigen Eigentums oder der Assets von Pokémon in diesem Spiel erteilt. Wir beabsichtigen, alle Handlungen, die die Rechte am geistigen Eigentum der Pokémon verletzen, zu untersuchen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Wir werden weiterhin jedes einzelne Pokémon und seine Welt hegen und pflegen und daran arbeiten, die Welt auch in Zukunft durch Pokémon zusammenzubringen."Damit beziehen die Besitzer von Pokémon zwar eindeutig Stellung, nämlich jene, dass man seine Marken und Rechte mit aller Macht verteidigen wird, aber es ist dennoch nicht klar, ob man das im Fall Palworld auch tatsächlich machen wird. Pocket Pair selbst zeigte sich bisher mehr als sicher, dass man nichts zu befürchten hat und könnte sich u. a. darauf berufen, eine Parodie zu sein.