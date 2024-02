Nintendo stellt morgen neue Switch-Spiele vor - auch von Microsoft

Die Konsolenwelt ist derzeit durchaus im Umbruch, denn Microsoft hat kürzlich bekannt gegeben, dass man Xbox-Spiele auch auf andere Konsolen bringen wird. Welche das genau sein werden, ist bislang nicht bekannt, doch am Mittwoch sollen erste konkrete Namen fallen.

Der japanische Videospielhersteller Nintendo hält regelmäßig seine Direct genannten Online-Events ab, dort stellt man in der Regel seine eigenen Games und jene von ausgewählten Partnern vor. Am morgigen Mittwoch wird es um 15 Uhr mitteleuropäischer Zeit erneut eine Nintendo Direct der Kategorie "Partner Showcase" geben, diese soll eine knappe halbe Stunde dauern und wird jene Switch-Spiele enthalten, die "in der ersten Hälfte des Jahres 2024 von unseren Publishing- und Entwicklungspartnern erscheinen".Das ist an sich keine große Überraschung, denn die erste Direct des Jahres ist seit Längerem erwartet worden. Aktuell ist diese aber auch deshalb besonders interessant, weil Microsoft kürzlich bestätigt hat, dass man demnächst vier bisher Xbox-exklusive Spiele auch für andere Plattformen veröffentlichen wird.Welche genau das sind, war bisher allerdings nicht genau bekannt, morgen wird es aber zweifellos bekannt. Eine Ausnahme gibt es allerdings, denn Dataminer haben bereits vor einer Weile herausgefunden, dass Hi-Fi Rush für die Switch kommen wird, dieser Titel gilt entsprechend auch als gesetzt.Eine große Nintendo-Ankündigung wie das bereits mit Spannung erwartete Metroid Prime 4 sollten sich Fans Switch-Herstellers sicherlich nicht erwarten, denn das "Partner Showcase" dürfte sich tatsächlich nur auf Drittanbieter-Titel konzentrieren.Nintendo kann gute Presse derzeit durchaus vertragen. Denn das Bekanntwerden einer möglichen Verschiebung der Switch 2 am vergangenen Wochenende hat die Aktie des Herstellers auf Talfahrt geschickt - hier muss man allerdings auch anmerken, dass es zuletzt viele Monate lang nach oben ging.