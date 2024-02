Großes Microsoft SwiftKey-Update ersetzt Bing durch Copilot

Tatsächlich galt die Zukunft von der Microsoft SwiftKey-App zuletzt als recht ungewiss. Vor allem, nachdem Microsoft bereits angekündigt hatte, die App für iOS einzustampfen, sah es schlecht aus. Doch jetzt gibt es sogar wieder neue Funktionen.

Das meldet das Online-Magazin Windows Central . Microsoft stellt jetzt wieder regelmäßig neue Updates und Funktionen für die SwiftKey-App für Android- und iOS-Nutzer bereit, darunter auch KI-gestützte Funktionen Vor ein paar Tagen wurde von Microsoft das Bing-Symbol in der SwiftKey-Anwendung durch das neue Copilot-Symbol ersetzt. Für Android-Nutzer wurde diese Änderung bereits vor einigen Wochen eingeführt und sollte nun mittlerweile bei jedem Nutzer angekommen sein.Zum letzten Update in der zurückliegenden Woche schrieb Microsoft:Interessant ist, dass Nutzer von Microsoft Copilot (ehemals Bing Chat) nun ein ähnliches Nutzererlebnis mit Microsoft SwiftKey erwartet. Das neue Copilot-Symbol befindet sich in der oberen rechten Ecke der virtuellen Tastatur. Durch Antippen des Symbols lässt sich der Dienst starten, wobei dann direkt Fragen zu einem bestimmten Thema gestellt werden können.Zusätzlich gibt es auch die Option zum Verfassen von Inhalten, inklusive Bildern. Mit ihr lassen sich die Funktionen von Copilot nutzen, um Nachrichten zu schreiben. Der Image Creator von Designer (früher Bing Image Creator) wurde in der SwiftKey-App in den Bereich der Emojis verschoben.Es wird erwartet, dass das Update nun auch zeitnah für iOS-Nutzer zur Verfügung gestellt wird, noch gibt es aber kein entsprechendes Update.