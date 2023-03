Chatbots Bard und Bing sind eine "Shitshow" der Fehlinformation

Microsoft hat vor einigen Wochen sein neues ChatGPT-unterstütztes Bing gestartet und nun hat Google mit seinem KI-Bot Bard nachgezogen. Seit die Suchmaschinen ein Duell führen, steigt auch die Anzahl an Fehlinformationen und auch teils blankem Unsinn.

Missverständnisse zwischen Bots

Zusammenfassung Microsoft & Google nutzen KI-Chatbots.

Bing nutzt ChatGPT, Google hat Bard.

KIs klingen menschlich, aber erkennen Nuancen nicht.

Ein Scherz auf Hacker News wurde von KI für bare Münze gehalten.

Zeigt, wie schnell KIs Fehlinformationen schaffen können.

Lächerlich, aber ernste Folgen, wenn man KIs manipulieren will.

Anfang Februar hat Microsoft die neue Version seiner Suchmaschine Bing vorgestellt, diese hat einen eigenen Bereich, in dem man mit der OpenAI-Entwicklung ChatGPT bzw. mittlerweile dem Nachfolger GPT-4 plaudern kann. Konkret bedeutet das, dass man mit einem Chatbot sprechen kann und dieser fortschrittliche und vor allem menschlich klingende Antworten liefert. Das hat einen "roten Alarm" bei Google ausgelöst und seit gestern hat auch der kalifornische Konkurrent ganz offiziell eine eigene Chat-KI namens Bard.Die beiden Chatbots "kennen" sich inzwischen auch - doch das bedeutet nichts Gutes. Denn wie The Verge berichtet, machen sich die beiden KIs gegenseitig schlecht bzw. verbreiten Unwahrheiten über sich. Hier kann man sicherlich keine Absicht unterstellen, die Sache zeigt aber gut, wie viel (negatives) Potenzial für Falschinformationen Bard und Bing mit ChatGPT haben.So hat Microsofts Bing vor Kurzem auf die Frage, ob Googles Bard eingestellt wurde, mit einem Ja geantwortet. Dabei zeigt die Beweis- und Argumentationskette, wie sich eine Information im Stille-Post-Prinzip verfälschen kann. Denn Bing beruft sich in seiner (falschen) Antwort auf einen Artikel , in der ein Tweet und die Bard-Antwort darauf diskutiert wird, wo wiederum ein Scherz auf Hacker News vorkommt, in dem vorhergesagt wurde, dass so etwas passieren kann.Im Wesentlichen zeigt sich dabei, dass eine KI zwar menschlich klingen, nicht aber zwangsläufig die Nuancen menschlicher Kommunikation erkennen kann. Microsoft hat diesen Fehler zwar schnell erkannt, laut The Verge zeigt dieser aber hervorragend, wie schnell eine solche künstliche "Intelligenz" eine Falschmeldung erschaffen kann.The Verge, das die Sache als "Shitshow" bezeichnet, dazu: "Wir haben es hier mit einem ersten Anzeichen dafür zu tun, dass wir in ein riesiges Spiel mit einer KI-Fehlinformation stolpern, bei dem Chatbots nicht in der Lage sind, zuverlässige Nachrichtenquellen einzuschätzen, Geschichten über sich selbst falsch lesen und falsch über ihre eigenen Fähigkeiten berichten. In diesem Fall begann die ganze Sache mit einem einzigen scherzhaften Kommentar auf Hacker News."Der Autor meint, dass das alles unfreiwillig passiert sei, man sich aber nur vorstellen solle, was passieren könnte, wenn man solche Systeme bewusst manipulieren will: "Es ist eine lächerliche Situation, aber eine mit potenziell ernsten Folgen."