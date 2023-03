Hat Bard bei Microsoft Bing und ChatGPT geklaut? Google dementiert

Die Technikwelt steht derzeit im Bann von KIs und hier hat OpenAI einen großen Vorsprung. Bei Google hat das schon die Alarmglocken schrillen lassen und der Suchmaschinenriese hat die eigene Entwicklung beschleunigt. Doch ging dabei alles mit rechten Dingen zu?

Google soll zu genau bei ChatGPT hingesehen haben

Microsoft fristete mit seiner Suchmaschine Bing lange Zeit eine Statistenrolle, für Google war das auch alles andere als ein Grund zur Sorge. Man konnte sich auf seiner gewaltigen Marktdominanz ausruhen und nichts schien daran zu kratzen. Doch dann kamen ChatGPT bzw. dessen Nachfolger GPT-4. Das sind KI-Modelle, die OpenAI entwickelt hat, und die beeindruckende Ergebnisse liefern. Diese sind auch zum Teil von Bing geworden und das alles hat im kalifornischen Mountain View einen roten Alarm ausgelöst.Seither versucht Google, den Rückstand aufzuholen und hat unternehmensweit das Motto ausgegeben, sich voll und ganz bzw. wo möglich auf die Entwicklung von KIs zu konzentrieren. Das Ergebnis namens Bard hat Google mittlerweile auch schon gestartet, beeindrucken konnte diese KI aber bisher nicht.Das spiegelt den Rückstand von Google wider, doch laut einem Bericht von The Information hat der Suchmaschinenriese beim Versuch des Aufholens auch nicht sauber gearbeitet. Demnach soll Google Bard mithilfe von Daten trainiert haben, die bei OpenAI bzw. ChatGPT abgegriffen worden sind, und zwar über eine Seite namens ShareGPT. Dort werden Konversationen von Nutzern mit ChatGPT veröffentlicht, so kann man sehen, wie dieser Chatbot funktioniert.Dagegen soll sich ein mittlerweile ehemaliger Entwickler namens Jacob Devlin ausgesprochen und dabei auch Alphabet-CEO Sundar Pichai informiert haben. Nachdem diese Warnung ohne Erfolg war, hat Devlin das Unternehmen in Richtung OpenAI verlassen. Google hat die Vorwürfe in einem Statement dementiert und über seinen Sprecher Chris Pappas ausrichten lassen: "Bard wird nicht auf Daten von ShareGPT oder ChatGPT trainiert."