Microsoft bestätigt: Werbung in Bing Chatbot-Antworten geplant

Nutzer von Microsofts Bing-Chatbot werden bald auf Werbung treffen. Die Redmonder arbeiten an mehreren Möglichkeiten, Werbeanzeigen in die Antworten der künstlichen Intelligenz einzubinden. Somit könnte der Bot auf Basis von ChatGPT-4 künftig (mehr) Geld abwerfen.

Eine Sache des Vertrauens: Werbung als Quelle für den Chatbot

In der IT-Branche gehen die Wörter "kostenlos" und "Werbung" Hand in Hand, so auch bei Microsoft. Corporate Vice President Yusuf Mehdi bestätigt in einem offiziellen Blog-Beitrag , dass man derzeit an der Platzierung von Werbung im Bing Chat arbeitet. Gegenüber den Kollegen von The Verge äußerte sich zudem Caitlin Roulston, Director of Communications in der Search & AI-Abteilung von Microsoft."Ja, Anzeigen werden im neuen Bing angezeigt, insbesondere im Chat. Da sich das neue Bing in der Preview-Phase befindet, kann es zu Abweichungen in der Darstellung kommen. Wir erforschen immer noch neue Möglichkeiten für Anzeigenerlebnisse und werden im Laufe der Zeit mehr darüber berichten", so Roulston.Von besonders aufdringlichen Werbeanzeigen scheint Microsoft bisher abzusehen, wie die Beispiele des Software-Entwicklers Debarghya Das zeigen. In einer Suche nach den günstigsten Honda-Autos lieferte ihm der Bing-Chatbot mehrere Preisangaben, die mit dem Hinweis "Ad" versehen waren.Fraglich ist, inwieweit die Werbeanzeigen zukünftig Einfluss auf die Antworten von OpenAIs ChatGPT-4 innerhalb von Bing haben könnten. Entsprechende Ergebnisse könnten aus nicht verifizierten Quellen stammen und somit das Vertrauen in die Antworten mindern. Schließlich werden Microsofts Partner dazu angehalten, ihre Werbung auf den Bing Chatbot zu optimieren. Sie sollen an Werbeeinnahmen beteiligt werden, wenn ihre Anzeigen zur Beantwortung von Chat-Anfragen beigetragen haben.Laut Microsoft steht die Planung der Werbeintegration noch am Anfang. Das Feedback der Nutzer dürfte entscheiden, in welcher Frequenz und wie prominent Werbung den Bing Chatbot in Zukunft belasten oder bereichern wird.