KI sei Dank: Microsoft Bing knöpft Google erstmals Marktanteile ab

Seit Februar gibt es so etwas wie Spannung im Suchmaschinengeschäft. Denn mit der Integration von ChatGPT bzw. GPT-4 konnte Microsoft den übermächtigen Konkurrenten herausfordern, zumindest ein wenig. Nun liegen die ersten Zahlen vor, ob und wie sich das bemerkbar macht.

Plus bei Bing, kleines Minus bei Google

Zusammenfassung Google bleibt unumstrittener Marktführer im Suchmaschinengeschäft.

Bing konnte durch Integration von ChatGPT Interesse auf sich ziehen.

Seit ChatGPT stiegen Besuche auf Bing um 15,8%, Google büßte 1% ein.

App-Downloads von Microsoft stiegen von 100.000 auf 810.000.

Microsoft könnte mit ChatGPT viel Interesse erregen.

Google nimmt Bing und ChatGPT mittlerweile ernster.

Google ist und bleibt unumstrittener Marktführer im Bereich der Suchmaschinen, daran ändert auch das neue Microsoft Bing nichts. Das liegt schlichtweg daran, dass der Abstand von Google viel zu groß und bei der überwiegenden Mehrheit nach wie vor das Angebot des Konzerns aus dem kalifornischen Mountain View im täglichen Einsatz ist.Dennoch konnte Bing durchaus das Interesse vieler auf sich ziehen und zumindest die eigenen Anteile verbessern. Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet (via Dr. Windows ), sind auf Bing die Seitenbesuche seit dem 7. Februar 2023, also dem Start der ChatGPT-basierten Version, um 15,8 Prozent gestiegen. Gleichzeitig büßte Google etwa ein Prozent ein.Damit bleibt Google nach wie vor de facto unangetastet, denn ein Minus von einem Prozent könnte teilweise auch in statistischer Ungenauigkeit (die hier genannten Daten stammen vom Analyseunternehmen SimilarWeb) begründet sein.Dennoch sind das Plus bei Bing und das Minus bei Google kein Zufall und beweisen, dass Microsoft mit der Integration des KI-basierten Chats einiges Interesse auf sich ziehen konnte. Reuters verweist auch weitere Daten dazu, nämlich die Download-Zahlen der App-Downloads (laut Data.ai): Hier konnte Microsoft seine Zahlen verachtfachen, denn die Zahlen stiegen von Januar auf Februar bzw. Anfang März 2023 von etwa 100.000 auf 810.000 - Google hatte gleichzeitig einen leichten Rückgang zu verzeichnen.Das alles bedeutet nicht, dass Googles Dominanz gefährdet ist, man kann aber sicherlich aufgrund dieser Entwicklungen verstehen, warum man bei Google Bing und ChatGPT ernster nimmt als noch vor einigen Monaten.