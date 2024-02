Windows 10: Zahleiche Apps kämpfen nach Updates mit Problemen

Windows-Hardware ist immer wieder ein Thema, das für Diskussionen sorgt. Denn bis Windows 10 waren die System-Vorgaben relativ locker gefasst, mit den aktuellen Versionen hat Microsoft die Schrauben etwas angezogen - möglicherweise aber nicht absichtlich.

Ist veraltete Hardware an Abstürzen schuld?

Zusammenfassung Windows-Hardware-Anforderungen verschärft

Diskussionen um System-Vorgaben seit Windows 10

Ungeklärte Probleme mit Windows 10-Apps

Updates führen zu App-Ausfällen bei Nutzern

Fehlermeldungen im Microsoft-Support-Thread

Hardware-Probleme mit älteren CPUs vermutet

Theorien zu fehlender Befehlserweiterung

Unwahrscheinliche Absicht hinter App-Problemen

Denn zu den Windows 10-Problemen, um die es hier geht, hat sich Microsoft offiziell nicht geäußert. Es ist deshalb durchaus möglich, dass der Redmonder Konzern eine andere Ursache findet, als sie einige Nutzer vermuten, wie The Register schreibt (via Neowin ).Konkret handelt es sich um gleich mehrere Windows-Apps von Microsoft, die sich nach Updates nicht länger öffnen lassen. Diese werden regelmäßig über den Microsoft Store aktualisiert, das ist natürlich ein Vorgang, wie er auf allen Plattformen üblich ist. Im Januar haben Apps wie Fotos, Kalender und Rechner vermeintlich normale Updates erhalten, doch seither sind diese für viele Nutzer nicht mehr nutzbar.Nachlesen kann man das in einem mittlerweile langem Thread im Microsoft-Support . Dort berichtete zunächst ein Anwender über einen "File System Error (-2147219196)", zu dem es beim Versuch des Öffnens eines Bildes in der Microsoft-eigenen Fotos-App kommt. Dabei startet die App kurz, stürzt aber umgehend wieder ab. Das haben auch zahlreiche andere Nutzer bestätigt. Etwas kurios: Wer diese Probleme via Feedback Hub an Microsoft melden wollte, der musste erleben, dass auch diese App betroffen ist.Derzeit ist nicht klar, was dazu geführt hat, laut The Register deutet aber vieles darauf hin, dass es an der verwendeten Hardware liegt: Denn als Prozessoren werden immer wieder Intels Core 2 Duo und Quad sowie AMD Athlon-Chips erwähnt.Dabei ist Core 2 Duo ein anschauliches Beispiel: Denn eigentlich ist dieser Chip noch leistungsstark genug, um Windows 10 auszuführen, auf der offiziellen Microsoft-Liste unterstützter Hardware taucht er aber nicht auf. Ein Anwender sagte hierzu: "Eine gängige Theorie ist, dass die fehlerhafte Komponente eine Befehlserweiterung verwendet, die Core 2 nicht unterstützt, wie beispielsweise SSE 4.2."Dabei wird auch diskutiert, ob Microsoft hier absichtlich Apps verschlimmbessert, um Nutzer zum Kauf neuer Hardware zu zwingen. Wahrscheinlich ist das allerdings nicht, denn vermutlich sind diese Probleme entstanden, weil Microsoft Updates für alte Hardware schlichtweg nicht oder nicht so gut testet.